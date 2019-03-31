Донбассу украинские выборы не помеха

Выборы президента Украины обострили ситуацию в стране, хотя все претенденты обещали в случае их избрания чуть ли не манну небесную. Ни один из кандидатов, конечно, не смог не высказаться и об отделившихся от нацистского государства Крыме и Донбассе. Конечно, все эти заявления тоже были фантастикой.



Чем важны России выборы на Украине?

Что происходит в реальности на Украине, "Правде.Ру" рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Денис Олегович, сообщалось, что в ДНР и ЛНР уже завезли российские паспорта. Скоро начнут с пенсионеров и бюджетников. Кстати, пенсионерам Россия уже платит какие-то деньги…

— Да, но не полностью, какую-то часть.

— Это о чем говорит? Уже скоро все пойдет полным ходом — больше не ждут или все-таки ждут итогов выборов, чтобы запустить этот процесс? С чем это связано?

— Я бы в этом отношении уж точно не спешил с этой новостью. Я прекрасно понимаю, насколько это решение может быть важным, особенно для обычных граждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР. Это было бы просто прорывное решение. Этим можно было бы заткнуть всех критиков и условных экспертов, которые говорят, что Россия бросила ДНР и ЛНР. Так весь мир сразу бы увидел, что русские своих не бросают.

Мы ведь помним, эта проблема не в первый раз уже актуализируется. В 2015 году были разговоры, были конкретные действия даже, которые должны были в результате повлечь за собой паспортизацию для граждан ДНР и ЛНР. С точки зрения интересов обычных граждан и паблисити это совершенно было бы правильное решение. Но этого, сожалению, не произошло.

И я до сих пор не уверен, что оно принято. И я бы очень не хотел в очередной раз обнадеживать наших друзей и родственников из ДНР и ЛНР, говоря, что это уже решенный вопрос и им надо уже идти занимать очередь. Потому что были уже случаи, когда ну совсем немного оставалось до этого решения, а потом было совершенно иное решение.

— Но по федеральным каналам официальные люди говорят, что работа уже вовсю ведется.

— На самом деле правильным было бы вообще никому об этом особо не рассказывать, а просто взять и сделать.

— Да, а просто, как уже давно венгры делают...

— И не только венгры. У Украины давно была традиционная проблема — Черновицкая область. Там прошла румынская паспортизация. Причем все должностные чиновники высшего уровня традиционно имели паспорта Румынии. Закарпатье — это Венгрия. Львовская область — это Польша. И этом отношении все эти страны давно работают… Без лишнего шума и пыли, как говорится.

В Донбассе для каждого человека, который бы действительно получил бы паспорт Российской Федерации, это был бы настоящий большой праздник.

— Насколько большое обременение для нашего бюджета это будет?

— Вот этот вопрос, насколько я знаю, и стал одним из камней преткновения еще в 2015 году. Сейчас уже не 2015 год. И мы сейчас уже поняли, что все эти пугалки санкциями — только сотрясение воздуха. То есть будет российское присутствие в Крыму или какое-то влияние на Донбасс, к санкциям это же никакого отношения не имеет.

— Абсолютно. Они все равно будут.

— Их придумают. Но мы забыли, что Советский Союз-то все свое время существования провел в санкционных войнах с нашими западными партнерами. А мы как-то решили, что наши коллеги оттуда будут применять против нас теперь совершенно другие методы воздействия. А почему, когда это с их точки зрения вполне адекватно и удобно?

Другое дело, что нам необходимо искать асимметричные методы ответов на подобного рода вызовы и угрозы. Так что я думаю, эта проблема уже точно не стоит. Финансовое обеспечение, естественно, важно. Но у нас уже есть такой опыт по Южной Осетии, Абхазии. Там, конечно, население не такое большое, как в Донбассе, эта разница в десятки измеряется.

Но если уж Россия претендует на то, чтобы собирать русский народ, то надо не на словах, а на деле демонстрировать то, что она заинтересована в этом и работает в этом направлении, действительно беспокоится о судьбах этих людей. Конечно, это решение необходимо принимать. Будет и шампанское сразу.

По теме реинтеграции Донбасса сейчас становится очень интересным вопрос. Некоторые политики заявляют о необходимости автономии для Донбасса. Ну, про особый статус мы уже не говорим, надоел уже за эти четыре года. Но как себе эти политики представляют такой формат?…

В Конституции Украины записано, что безальтернативной внешнеполитической доктриной интеграции является вступление в Североатлантический альянс, то есть НАТО, ну и Европейский союз. Это получается как? Вот будет единое государство, но в Донбассе — автономия. Украина будет интегрироваться в НАТО, а Донбасс будет дружить с Россией?

Закон об образовании просто выдавил русский язык из образовательных программ. Сейчас будет принят очень знаковый закон о языках, в рамках которого любой человек, который выступает за повышение статуса русского языка либо другого языка до уровня официального, как это было до недавнего времени, сразу подпадает под уголовную статью.

Как можно даже в рамках автономии жить в таком государстве? Мне кажется, уже эта тема себя исчерпала. Нынешние украинские власти и националисты сами уже давно и окончательно выдавили из себя Донбасс и продолжают делать все возможное, чтобы полностью исключить возможность его возвращения.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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