Надо ли России признавать выборы на Украине

Надо ли признавать или не признавать выборы президента Украины априори или по их итогам? Ведь то, что будут масштабные нарушения, изначально ясно. Вопрос только — насколько масштабные? Но что получит от того или иного решения Россия? Для нас главный вопрос в этом. Поэтому надо подойти к проблеме прагматически.



Чем важны России выборы на Украине?

Такое мнение в видеостудии Pravda.Ru высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Читайте начало интервью: Выборы на Украине: механизм фальсификации запущен?

— Денис Олегович, насколько можно верить результатам предстоящих выборов президента Украины?

— Несколько месяцев назад мы делали расчеты. Вывод там был такой, что если официальная явка на сайте Центральной избирательной комиссии будет превышать 59 процентов, это означает, что каждый следующий процент уже должен очень серьезно проверяться, потому что его адекватность вызывает очень большие сомнения.

— Очень велика вероятность прямого воздействия административного ресурса, масштабные фальсификации?

— Конечно, да.

— России как-то надо реагировать на это?

— Нам правильнее сразу обсудить вопрос, надо ли признавать эти выборы, или не надо. И я думаю, что к этому вопросу надо подходить в первую очередь прагматически и с точки зрения национальных интересов Российской Федерации. Позицию людей, которые категорически заявляют, что мы ни в коем случае не должны признавать эти выборы, можно понять.

Но нельзя понять, какие плюсы, позитивные моменты от этого получит Российская Федерация. После непризнания этих выборов у России сузится поле для маневра. На официальном уровне с новым главой государства никаких переговоров и встреч не может быть. Вообще, никакого не может быть общения.

Конечно, мы видели за последние два месяца неоткрытие участков на территории Российской Федерации, запрет гражданам Российской Федерации даже наблюдателями в составе миссии ОБСЕ находиться на выборах на территориях Украины. Это вполне достаточно для того, чтобы признавать эти выборы нелегитимными, незаконными.

Но становится вопрос: мы выиграем от этого или проиграем. Поэтому моя позиция заключается в очень простой формуле. Мы можем просто не комментировать результат этих выборов после их окончания, оставив для себя возможность при необходимости не признать эти выборы. Но можем и признать эти выборы, если увидим необходимость в каких-то официальных контактах, например, для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

— В случае победы Порошенко мы ничего не теряем. Никаких контактов и так нет. Но есть, например, Белоруссия, с которой у Порошенко отличные отношения. Мы вполне можем через Лукашенко вести переговоры с Киевом. Но мы уже очень много терпим нападок от украинской власти. Все-таки надо как-то отвечать, хотя бы таким способом, не приносящим вреда населению Украины. Такой демонстративный шаг вполне приемлем.

— Допустим, это хорошо. Но проходит несколько месяцев. Наши европейские партнеры, окончательно устав от Украины, прекрасно понимая, что урегулирование конфликта в Донбассе может быть только с включением всех сторон, предлагают свой альтернативный план, который устраивает Российскую Федерацию.

Это означает, что необходима, как минимум, следующая встреча на уровне глав государств в нормандском формате. И что тогда мы делаем? Мы будем встречаться с человеком, которого мы не признаем? Мы же не можем так сделать…

— Но в случае вопиющих фактов фальсификации выборов, мы же в любом случае не сможем закрыть глаза…

— Еще раз. Просто если у нас появляется окно возможностей, приемлемое для Российской Федерации по урегулированию конфликта в Донбассе…

— Но при нынешнем президенте и продолжении такой линии не появится. Это же совершенно понятно.

— А я бы так не был убежден в этом. Дело в том, что скоро будут выборы в Европарламент. Сменится политическая плоскость в этом направлении. И я бы так категорически не заявлял, что люди, которые будут избраны, не будут оказывать влияния на свои правительства, в том числе, возможно, просто отстаивая права и свободы, отчасти — народа Донбасса.

А это однозначно будет означать, что за этим будет следовать давление на украинскую власть. Рычагов влияния у наших европейских партнеров достаточно. Можно вспоминать и транзит газа, и постоянные кредиты… Если там будет политическая воля усадить его за стол переговоров, сделать ему очередной ультиматум, от которого он просто не сможет отказаться, все это вполне реально.

— Но эти кандидаты обещают совершенно невероятное, в том числе возврат Крыма и реинтеграцию Донбасса. К тому же они считают Россию агрессором и ни в какие переговоры вступать не хотят. А если народ потом спросит про эти обещания?

— Не спросит. Вся проблема в том, что нет механизма у народа, чтобы действительно серьезно спросить за эти обещания. Если мы даже бегло просмотрим все предвыборные программы кандидатов в президенты, то мы ни одной программы не найдем, которая бы строилась на каких-то фундаментальных исследованиях и действительно предлагала бы реальные алгоритмы, в том числе по урегулированию конфликта в Донбассе, не говоря уже о Крыме.

Логика здесь очень простая. Все кандидаты прекрасно видели социологию полугодичной давности, что одна из ключевых проблем, которая волнует граждан Украины — это конфликт в Донбассе. От этого никто не мог никуда уйти. Естественно, они фактически были вынуждены включать этот вопрос в свои программы.

И здесь — кто как умеет. Кто одним предложением, кто двумя, кто какими-то космическими предложениями. Рассматривая предложения основных кандидатов, это ясно видно. Например, у Тимошенко звучит такой тезис, что необходимо переходить в переговорный формат "Будапешт+", подразумевающий включение в него Китая. Все хорошо. Только этот человек даже не удосужился встретиться с официальными представителями Китая, чтобы уточнить, а готова ли эта страна включаться в этот процесс.

И вот точно так же совершенно по всем инициативам кандидатов по урегулированию в Донбассе. Это катастрофа для реального политического процесса, потому что это лишний раз демонстрирует, что ни один из этих людей просто не готов решать эту проблему серьезно. И это достаточно многие понимают, поэтому многие просто и не пойдут на эти выборы.

Потому что это пустые люди, популисты, у них совершенно популистские программы. В них ничего нет конкретного, четко прописанного. Только сладкие обещания. Но как это реально сделать, их не волнует. И с них невозможно будет спросить за это. К сожалению, в украинском механизме контроля за исполнительной властью такого просто не существует.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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