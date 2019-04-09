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Запад хочет "отжать" новые сербские земли

Мир » Европа » Балканы

Прошло 20 лет с тех пор, как НАТО начал бомбардировки Югославии. Что изменилось за это время? Как будут дальше развиваться события на Балканах? Будет ли решен косовский вопрос? Вступит ли Сербия в ЕС и НАТО? Как сербы смотрят на приговор обвиненному трибуналом в Гааге Радовану Караджичу?


Сербы никогда не простят НАТО

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил председатель Русской партии Сербии Слободан Николич.

Читайте начало интервью: Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно

— Какое будущее у Сербии? Руководство хочет вступить в Европейский союз. Но хочет ли этого большинство народа? Тем более, что ЕС не в лучшей ситуации находится, некоторые страны даже стремятся оттуда уйти. Видите ли вы потенциального нового лидера Сербии? Сможет ли ваша власть проявлять больше самостоятельности, а не следовать указаниям с Запада?

— Теперь даже тем, кто очень был устремлен в Европейский союз, совершенно понятно, что с Евросоюзом у нас ничего не будет. Нас просто не хотят в этот союз. А сам Евросоюз имеет очень большие проблемы, там, даже если бы захотели, не могут помочь Сербии. Но у нас есть такие партии, которые заговаривают, чтобы Сербия продолжала идти к Евросоюзу, и недавно подписан протокол о торговле с Евразийским союзом.

Из оппозиции выделяется Бошко Обрадович, прорусский лидер, он набирает партию "Двери". Он каждый день выступает против президента, говорит Александру Вучичу нелицеприятные вещи. У нас постоянно проходят различные протесты против Вучича и всей нынешней власти. В Белграде они проходят каждую субботу, в остальных крупных городах — в пятницу.

Обычно это мирные протесты. Но недавно один из них перерос в активное сопротивление. Часть демонстрантов пошла на государственные заведения Белграда, на комплекс телевидения.

Это было вызвано, в том числе, тем, что у нас всего шесть-семь телеканалов максимум, которые покрывают всю аудиторию Сербии, и все эти каналы, как и центральные газеты, находятся под контролем власти. Есть только одна большая оппозиционная газета "Сегодня" и маленькое телевидение "Теле-Балкан". Так что политическая активность у нас сейчас такая, не очень высокая.

— Как живут простые люди? Возможно ли, что протесты все-таки перерастут в силовые выступления против власти?

— Народ проживает тяжело. И в принципе экономическая ситуация только ухудшается. Сербия встречается с проблемой демографической. У нас каждый год умирает на 37 тысяч человек больше, чем рождается. Потом ежегодно уезжает 35-40 тысяч образованных молодых людей за границу.

Власти стараются привести иностранных инвесторов, чтобы создать рабочие места. Но эти иностранные инвесторы заинтересованы прежде всего в том, чтобы сделать большой профит для себя и этот профит вывезти в свою страну. Поэтому половина народа сейчас имеет большие проблемы. Зарплаты — маленькие, пенсии — очень маленькие…

Поэтому протестуют, конечно, прежде всего недовольные экономической деятельностью власти. Есть, конечно, и политические претензии, в том числе лично к Вучичу. Недавно к нам приезжал президент России, и он вручил Вучичу орден Александра Невского. Я считаю, что это аванс, чтобы показать, как ему надобно поступать.

И Владимир Владимирович Путин ему четко сказал, что сейчас надо держаться прошлого, помнить историю и учиться на ошибках. Но в данный момент русская официальная власть считает, что Вучич — самое позитивное решение для Сербии.

— Вы так не считаете?

— Я так не считаю. Хотя я не могу сказать, что у него все плохо. Но он просто человек, влюбленный в себя. Он организовал уже десятки тысяч пресс-конференций для СМИ, он всегда хочет быть в центре всего. Институты у нас не работают, в том числе судебные, надо все делать только через него.

Он указывает, кто будет в его партии председатель, кто будет мэром какого города… Только город Шабац и еще два небольших не под контролем Сербской прогрессивной партии Вучича. И он на эти города "наезжает". Уменьшает бюджетные деньги, которые нужны, и по закону надо отдать проценты от государственного налога…

Но он сделал кое-что и позитивного. Он, например, решил проблемы некоторых фабрик, которые в результате создали новое производство. Но, вероятно, он что-то обещал Западу, когда избирался, и ему надо расплачиваться за поддержку. Но он также знает, что большинство народа в Сербии любит русских и он хочет быть хорошим в этом плане.

— То есть везде — и нашим, и вашим, да?

— Да, и для Кремля, и для Вашингтона.

— Разрешима ли косовская проблема? Вообще она как-то решается?

— Нет, сейчас эта проблема стоит. Вучич говорит, что будем продолжать переговоры. Они нам сняли стопроцентные пошлины за транспортировку газа и прочее. Но наш президент уже забыл, что они сформировали против нас свое войско под попечительством американцев. Его представитель поддерживает организации, которые устраивали зверства против сербского народа. Это вообще невозможно понять.

В основном же в Сербии — разочарование антисербским судом в Гааге. Но правительство Сербии молчало, и сам Вучич ничего не сказал про это. А в Косове до сих пор осужденных сербов — приблизительно 1400 в тюрьме, хорватов — где-то 240, а мусульман — всего 42. Всем понятно, что там была гражданская война. В гражданской войне нет невиноватых и все виноваты.

Но это сербская беда прежде всего, а США оформили все так, чтобы показалось, что Сербия виновата во всем, что там случилось. Караджич, Мадич — это герои, и они всегда будут жить в наших сердцах. Мы точно знаем, что такое политика Запада. Она продолжается и сейчас. Они все так же желают отделить часть нашей территории к северу от Косова. А там находится наша история.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы Косово Точка зрения Александр Вучич Слободан Николич Радован Караджич сербская оппозиция косовская проблема обстановка в Сербии вступление Сербии в Евросоюз
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Запад хочет "отжать" новые сербские земли

Прошло 20 лет с тех пор, как НАТО начал бомбардировки Югославии. Что изменилось за это время? Как будут дальше развиваться события на Балканах? Будет ли решен косовский вопрос? Вступит ли Сербия в ЕС и НАТО? Как сербы смотрят на приговор обвиненному трибуналом в Гааге Радовану Караджичу? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил эксперт.

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