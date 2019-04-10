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Автор Редакция рубрики "Мир"

"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"

Мир

Не надо переоценивать угрозу НАТО на постсоветском пространстве, так как альянс находится в глубоком кризисе. У НАТО клочьями лезет шерсть и дрыгается задняя нога. Но у этого волка еще есть зубы. И США всеми силами и способами стремятся сохранить свое господство. Поэтому расслабляться никак нельзя.


Россия и НАТО - что изменится через несколько лет?

Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Читайте начало интервью:

Как изменятся отношения России и НАТО через несколько лет?

Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда

Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?

Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению

— Игорь Александрович, США всегда всем очень много обещают, провоцируют, но ничем не помогают, как Украине сегодня… Почему им все-таки удается перетягивать на свою сторону целые страны?

— Ну, Украина — конечно, очень яркий и показательный пример. Но теперь даже там всегда при всех опросах общественного мнения вовсе не США, а ЕС набирает больше очков как какой-то гарант. Вектор ориентации сместился туда. А о НАТО уже весьма неохотно там высказываются. В лучших случаях фифти-фифти. А чаще в духе, что на фиг это НАТО. Но элита проамериканская стопроцентно. У Ющенко была жена-американка, причем самая что ни на есть…

Кстати, в Прибалтике тоже американские граждане отдали свои американские паспорта и вошли в элиту этих стран. Они ж там поддерживаются. И США с НАТО доят фобии наших прибалтийских бывших советских республик без устали. И самая модная все эти годы фишка НАТО о том, что Россия не сегодня-завтра завоюет Прибалтику, потому что прибалтийский фланг НАТО самый слабый.

Вот эту несчастную Прибалтику Россия может завоевать за два-три дня. А раз они члены НАТО, то НАТО должно вступиться и защитить или обратно отвоевать. А Украина — это уже святое, слишком большой кусок там. Что характерно, во всех западных странах большого настроя на обсуждение проблем НАТО у населения нет. Это тема популярная среди элит, но отнюдь у не населения.

Хотя в настоящее время идет гигантская работа во всех странах Европы и, уж тем более, в США и Канаде, да кое-где и в странах арабского мира, на тему того, что Россия может напасть. Нации, к оружию! Мы слишком засиделись в мире, а вот смотрите, что делается. Элиты используют этот пропагандистский трюк для сплочения этих наций и решения своих внутриполитических, в том числе, электоральных проектов.

— Но население, судя по всему, не очень-то верит в эти призывы.

— Разумеется, но дело и не в том, чтобы верило или не верило. Достаточно, чтобы эта тема была в медийном мейнстриме. Речь не идет о спасении НАТО. Есть запрос на формирование образа внешнего врага. И здесь мы назначены внешним врагом.

Доходит просто до смешного. Министр обороны Великобритании где-то около года тому назад подкинул фишку, что "русские готовы убивать нас тысячами. Причем зловредно. Они не будут на нас нападать со своими ракетами. Они перережут нам все линии электроснабжения в Ла-Манше, у них для этого есть террористы, подводные аппараты, все в таком роде, и мы замерзнем. Старушки, которые не смогут греть ручки около обогревателей, умрут, и мы все начнем вымирать. Ату их, этих русских!" То же самое про Скрипаля. Ну дурдом…

Это все для того, чтобы Мэй могла сказать, что Россия впервые со времен Первой мировой войны совершила химическую атаку на территории независимого суверенного государства. По большому счету, это такой казус белли, теперь Британия должна была бы объявить нам войну…

— С вашей точки зрения, НАТО находится в конституциональном, организационном кризисе? Получается, России бояться особенно нечего?

— Никто не говорит о том, что опасность пропала. Да, НАТО в кризисе. У НАТО там лезет шерсть и все такое прочее. Естественно, там дрыгается какая-нибудь задняя нога. Но у этого волка-то есть зубы. Укусит — мало не покажется. Да, Америка как-то хочет играть безраздельную роль в мировой безопасности без всякого этого НАТО там и прочее. Она выдвигает какие-то новые моменты.

Но при этом она говорит, что НАТО — это все, потому что мы хотим оставаться в Европе, чтобы ничто нам не мешало сдерживать другие страны. Российско-американские отношения сейчас в таком состоянии, какого не было даже при Коминтерне, когда они там нас не признавали и считали, что мы хотим установить красное знамя коммунизма над всем земным шаром.

— Вот это-то и страшно.

— Да. Но Россия-то сейчас — уже тоже не та Россия, которая была в 1990-е годы, когда мы были плачевном состоянии. В армии ни одного боеспособного подразделения фактически не было. Правда оставалось ядерное оружие сдерживания. Оно у нас сохранилось и сейчас в хорошем состоянии. И президент наш сказал, что любое применение ядерного оружия американцами или НАТО или любой акт агрессии против России может будет рассматриваться Россией со всей серьезностью вплоть до того, что будет нанесен ответный ядерный удар.

Совершенно четко сказано, что ядерное сдерживание продолжает существовать, мы его будем поддерживать на высоком уровне боеготовности. И для действий в новых условиях, для большей гибкости и эффективности мы создаем новые виды оружия, которые, конечно, наших вероятных противников тоже заставят задуматься, стоит ли нападать на Россию и на ее стратегических союзников.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видео интервью целиком: Россия и НАТО — что изменится через несколько лет?

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Темы НАТО Украина русофобия Прибалтика Точка зрения ядерная угроза российская армия Игорь Николайчук оружие сдерживания
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"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"

Не надо переоценивать угрозу НАТО на постсоветском пространстве, ведь он находится в глубоком кризисе. Но расслабляться нельзя, сказал "Правде.Ру" эксперт.

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