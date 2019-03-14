Украина неподсудна по обвинению в реабилитации нацизма

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича по обвинению в реабилитации нацизма. Почему же не против украинского государства?

Вятрович "систематически отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников, говорится в пресс-релизе СКР. "В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения". Отмечается, что отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, итогов Второй мировой войны, а также героизация нацистских преступников не могут остаться без должного внимания.

Заметим, что Вятрович и его институт отвечают за идеологическую и юридическую составляющую украинского государства и выполняют его заказ. Так, президент Украины Петр Порошенко вернул в армию приветствие украинских коллаборантов.

"Воины Украинской повстанческой армии* оказывали отчаянное сопротивление сталинскому режиму, гибли в неравных боях с войсками НКВД", — заметил президент во время обращения к украинскому народу по случаю 74-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Порошенко своим указаом приравнял боевиков ОУН-УПА* к украинским ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся на стороне СССР. О том, что это государственная политика замечают и Западе.

Так, президент Чехии Милош Земан призвал чешскоий парламент выразить протест против "возвеличивания военных преступников" на Украине. Депутат парламента ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон в отношении факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры заметил, что "это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника". "Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма", — сказал депутат. Заметим, что в Германии Вятрович давно бы присел на тюремные нары по обвинению в реабилитации нацизма.

В прошлом году более 50 американских законодателей призвали Киев "безоговорочно отвергнуть искажение Холокоста и чествование нацистских коллаборантов". Конгрессмены обеспокоены, что украинские законы "прославляют нацистских коллаборантов и предусматривают уголовное преследование за отрицание их "героизма".

Почему же СК возбуждает дело против "стрелочника", а не против государства Украина, ее президента?

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин, в России уголовное преследование возможно только против конкретных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, "поскольку у нас принцип таков: каждый несет персональную ответственность". Государство — это субъект международного права, и "нет никакой правовой возможности возбуждать уголовные дела против целого суверенного государства". По словам эксперта, предстоит ряд процессуальных мероприятий, чтобы Вятрович предстал предстал перед следствием и правосудием. Автоматически Украина вряд ли его выдаст, но Россия в лице Следственного комитета может это попытаться сделать через Интерпол. "Если он будет замечен и задержан в третьих странах, то есть вероятность того, что он может быть передан России", — пояснил эксперт.

Добавим, что, Как правило, на действующего главу государства третьи страны не заводят уголовных дел и не подвергают санкциям, это означает конец дипотношений или объявление войны, но как только Порошенко перестанет быть президентом, это табу будет снято.

*Организации запрещенные в России

Фото: Владимир Вятрович, Википедия

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