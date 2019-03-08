Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы

Мюнхенская конференция по безопасности 2019 года, прошедшая 16-17 февраля, ознаменовалась отсутствием Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Уход Дональда Трампа из политики не улучшит отношения между США и Европой, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Свое мнение он высказал в интервью "Правде.Ру".
Хотя отношения евроатлантических союзников не окончательно зашли в тупик, Европа не кинется в объятия России и не будет принимать участие в евразийских интеграционных проектах. Европа боится российской экспансии, поэтому будет и дальше делать ставку на союз с США, который обеспечивает ей безопасность, отметил в интервью "Правде.Ру" Иван Тимофеев.
И то, что России выгодна "сильная Европа", как сказал на конференции глава МИД Сергей Лавров, не означает, что Москва не будет развивать двусторонние отношения с европейскими странами, но открыто делать ставку на развал ЕС — не в русле дипломатии Москвы, отметил политолог для "Правды.Ру". Меркель же еще долго будет определять политику в Европе, даже после своего ухода с поста канцлера, поэтому к ее мнению следует прислушаться.
Евросоюз не будет поддерживать США в их политике конфронтации с Россией, продолжит сотрудничать с Россией, а если и будет "наказывать" Москву санкциями, то только за то, что считает для себя опасным, например, за "поведение на Украине". Европа не поддержит США в их позиции по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и препятствовании строительству газопровода "Северный поток — 2", отметил в интервью "Правде.Ру" Иван Тимофеев. Русофобы такой позиции Меркель не рады, но им придется смириться, так как это объективные процессы.
— Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности вспоминается тем, что именно на ней в 2007 году президент Владимир Путин выступил с резкой критикой Запада и сказал, что Россия будет идти своим путем. В этом году Владимир Владимирович не приехал на конференцию, так же как и Дональд Трамп, и президент Франции Эммануэль Макрон. Американцы все-таки прислали представительную делегацию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом и группой сенаторов.
Иван Николаевич, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который славен своей русофобией, сказал, что "после прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм". По вашему мнению, чем же он так недоволен?
— Он один из ветеранов этой конференции, участвовал в большом количестве заседаний год за годом, поэтому ему есть что и с чем сравнивать. В данном случае речь шла, скорее, об общей оценке конференции. Ну, естественно, нарастает беспокойство в связи с неопределенностью. Это хорошо видно и в докладе конференции, который появился накануне.
Там констатировано, что неуправляемость международных отношений растет. С одной стороны, есть обеспокоенность целым рядом уже известных вызовов: противоречия с Россией, всевозможные конфликты, нестабильный Ближний Восток, кибербезопасность и т. д. И, конечно, обеспокоенность по поводу того, что нарастает неопределенность политики США.
И это совершенно неприемлемо для Европейского союза. Хотя такая обеспокоенность была и на прошлой Мюнхенской конференции, и на позапрошлой. Но просто тогда еще было ощущение надежды, что это рассосется, а не рассосалось. И не понятно, что делать с таким, как многие думают, эксцентричным президентом Трампом.
Он просто продавливает свой курс. И, конечно, Европа беспокоится относительно гарантии безопасности и трансатлантических отношений. Хотя, с другой стороны, эта обеспокоенность в какой-то мере надумана и сильно преувеличена. Ну да, беспокоятся, но институты постоянно меняются. И ни для них, ни для нас пока никаких серьезных изменений не просматривается.
— Сергей Лавров очень спокойно выступал, призвал Европу освободиться от влияния Соединенных Штатов и вместе с Россией строить евразийский дом. Хорошее предложение… Но готова ли к этому Европа?
— Конечно, нет. И по многим причинам. Во-первых, США — ключевой гарант европейской безопасности. США, по сути, взяли на себя бремя ее обеспечения. За счет этого у государств ЕС довольно низкие военные расходы, и они могут чувствовать себя достаточно комфортно и защищенно под этим американским зонтиком.
А во-вторых, это очень мощное экономическое союзничество с США. Все-таки США — это один из ключевых торговых партнеров несмотря на то, что у ЕС есть разногласия по ряду вопросов, есть признаки торговой войны между ЕС и США. Но такое довольно часто между партнерами происходит, поэтому это, скорее, нормально.
И сам объем торгов ЕС и США фатален. Конечно, ЕС не променяет его на какие-то призрачные отношения с Россией. Это несопоставимо. И поэтому в Европе в ответ на наше предложение говорят: "Да, мы готовы, наверное, выстраивать более стабильную систему до Владивостока, но сначала вы выполните те-то и те-то условия, примите наши условия по Украине…" Ну и дальше начинается.
Понятно, что ЕС сотрудничество с нами не прекратит, но и сильно развивать не будет, ни одного шага в нашу сторону не сделает. Но факт, что Евросоюз — это образование, которое будет долгие года. Поэтому нам нужно будет выстраивать отношения и с отдельными столицами, и с Евросоюзом. Мы от этого никуда не денемся.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Источник фото: securityconference.de
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