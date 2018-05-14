Какой должна быть политика России при угрозе войны

Как должна строиться политика России перед угрозой третьей мировой войны? В прямом эфире программы "Диалоги" видеостудии "Правды.Ру" об этом рассуждали директор по культурным, образовательным и научным проектам Центра традиционных культур Александр Собянин и руководитель проекта "Ближний Восток — Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия" Михаил Чернов.

— Трамп обещает не продлить ядерную сделку с Ираном - всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана. А ведь он разрабатывался в течение десяти лет в рамках Совета Безопасности ООН и был принят в 2015 году, шесть стран гарантируют исполнение этого плана. При Обаме план был очень хорошим, но при Трампе почему-то стал очень плохим, он называет его безумным.

В связи с этим между Израилем и Ираном происходит обмен угрожающей риторикой. Из-за этого нефть сейчас растет и стоит уже 75 долларов за баррель. Макрон ездил к Трампу просить не выходить из этого соглашения. Меркель, судя по всему, тоже об этом просила.

Нетаньяху приезжал на День Победы в Россию и провел переговоры с Путиным. Это неординарное событие, тем более что 9 мая и в Израиле теперь государственный праздник. На Ближнем Востоке снова заворачивается какой-то клубок интриг предстоящих событий. Александр Дмитриевич, что Трампу не нравится в этом договоре — совместном плане действий?

Александр Собянин: Не нравится то, что игроки, которые подписали этот договор, ведут себя не так, как хотели США, когда принуждали Европу и Иран подписать. А именно — Европа не хочет выступать подчиненной по отношению к Америке стороной, а хочет иранских заказов, иранских денег. И США это необходимо прекратить.

Ситуация действительно связана со всем регионом Ближнего Востока, а конкретно с Ираном лишь во вторую очередь. Иран может выступить взрывоопасной миной, бомбой, запалом войны стать. Но речь идет все-таки о всем Ближнем Востоке.

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— Михаил Игоревич, по вашему мнению, что Трампу не нравится в ядерной сделке?

Михаил Чернов: К театральным эффектам уже все давно привыкли. Я не думаю, что их стоит переоценивать. Реально, если мы посмотрим на всю географию действий США во время президентства Трампа, то увидим ярко выраженную тенденцию к развязыванию войны там, где она может и не быть, но, по их мнению, должна быть, могла бы быть…

Поэтому идет будирование всех точек, и вопрос иранской ядерной сделки — это одна из таких точек, где во многом идет искусственное нагнетание ситуации на Ближнем Востоке со всех сторон, и в основном как раз благодаря действиям США.

— Нам надо относиться к этому серьезно?

М.Ч.: Да, нам надо относиться ко всему этому серьезно.

— Трамп недавно будировал ситуацию по Северной Корее. Сейчас несколько успокоился, так?

А.С.: В начале 2000-х годов в США была опубликована книга о неизбежном объединении двух корейских государств. В ней было обосновано, что в тот момент, когда Китай и Япония станут представлять угрозу США, надо будет способствовать объединению двух Корей, чтобы у большого корейского государства появилась ракетно-ядерная программа. Это позиция американских военных аналитиков начала 2000-х годов.

А на Ближнем Востоке им все-таки необходимо разжечь войну. Но одна за другой попытки разжечь войну срываются. Из-за действий России, из-за действий недисциплинированных европейских партнеров США и т. д. А для продолжения господства США жизненно необходимо, чтобы война разгорелась полноценная и большая.

— Ведь еще Обама говорил: мы уходим с Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион. Трамп, судя по всему, возвращается обратно на Ближний Восток?

А.С.: Уйти с Ближнего Востока США смогут только тогда, когда все воюют, не имея никаких возможностей замириться. Такого пока не случилось. Уходить надо, потому что Тихоокеанский регион — это регион развития. Нельзя одновременно продолжать также присутствовать в Атлантике и наращивать силы в Тихом океане.

Конечно, надо уходить в Тихий океан, но только тогда, когда сзади будет полыхать война, когда Европа, Россия и мусульмане не смогут развиваться, а будут в постоянной ссоре. Тогда Америка будет главной.

Поэтому теперь будет все чаще и чаще всплывать тема ядерной войны и ядерного оружия — не химического, а именно ядерного. Потому что несколько лет назад США фактически запустили гонку ядерного вооружения в мусульманских странах, легализовав будущие ядерные мусульманские бомбы (не пакистанские, не иранские — арабские).

— Ведь Саудовская Аравия уже заявляла, что она разрабатывает атомную бомбу. И Турция тоже заявляла…

А.С.: Совершенно верно. Потому что весь мир знает, что Израиль имеет такие ракеты и бомбы. Только раньше это официально не признавалось. Теперь же США рассекретили государственный доклад Пентагона о том, что еще в 73-м году Израиль уже имел полноценное ракетно-ядерное оружие, ядерную программу. И это рассекречивание преследует только одну цель — легализовать мусульманскую, арабскую бомбу.

— Не много ли на один регион бомб-то соберется?

— Чем больше бомб на одном складе и чем большему количеству рук эти бомбы принадлежат, тем больше вероятность, что они взорвутся.

— Зачем Трампу нужно, чтобы бомбы взорвались? Все-таки у нас есть принцип ядерного нераспространения или можно об этом забыть?

М.Ч.: В принципе, все это уже давно забыто и даже похоронено. А когда мы говорим о подавлении хоть Европы, хоть Ирана, везде подавление идет одновременно со взращиванием. Это, на самом деле, один и тот же процесс. Например, было подавление Германии после Первой мировой войны, оно же было и взращиванием.

То есть на определенном уровне это — подавление, на другом уровне — взращивание. Было подавление Исламской революции в Иране после 79-го года. Одновременно шло взращивание военных поставок и т. д. Сейчас мы видим тот же план.

По ядерному оружию все крупные арабские страны давно имели программы либо у себя на родине, либо за рубежом, так сказать, экстерриториальные программы. Я имею в виду саудовско-пакистанскую программу.

Во-вторых, у некоторых стран ядерное оружие и так есть. На территории Турции размещено американское ядерное оружие. И были сведения, что в определенный момент турецких военных обучали с ним обращаться. Поэтому, соответственно, когда надо будет, ядерная бомба появится очень быстро. Появление этих бомб будет происходить на взлете взаимной риторики.

Ведь если оружие висит на стене, оно должно выстрелить. Человечество, цивилизация, похоже, ничему не научились. В Израиле, например, по всей стране регулярно проводятся масштабные учения с использованием всей техники, всех средств гражданской обороны. Официально — по ликвидации последствий землетрясений.

Но судя по тому, что там реально делают, это идентично ситуации быстрого налаживания жизни, разгребания последствий тяжелого, можно сказать, атомного удара. То есть все так или иначе к этому готовятся. И совершенно правильно, что готовятся. Потому что, повторюсь, если ружье висит на стене, то оно выстрелит.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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