"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

— Противостояние на мировой арене и давление Запада на Россию все усиливаются. Но почему они проводят уже настолько глупые провокации и так настойчиво требуют от нас капитуляции? Откуда такая наглость и самоуверенность?

— Но ведь в истории с допингом наши руководители признались и покаялись даже в том, чего не было, повели себя как подчиненные. Естественно, это дало им уверенность и позволило совершенно нагло устраивать такие глупейшие провокации, обвинять Россию и дальше.

— Все-таки мы, как интеллигентные люди, ни разу не сказали, что проблема с допингом есть у всех сборных и это одна из главных проблем всего большого спорта…

— Это понятно. От нас просто требовали, и наши власти исполняли. А началось все это намного раньше, когда мы признали расстрелы польских военнослужащих в Катыни. Они рассматривают все это как технологию и дальше проводят такие операции.

Польша не признала смерть наших 180 тысяч военнопленных в их лагерях. Она и не собиралась ничего признавать. Потому что Польша — союзник США. Как она может признать? В их понимании они — союзники сверхнации, а мы — терпилы. Это технология как бы мягких сил и выстраивание системы отношений наций.

В этих системах Россия должна быть им подчиненной. Известный американский сенатор недавно прямо сказал: Россия вообще должна молчать, когда Америка говорит. И это же не просто мнение одного сенатора. Это мнение всего руководства Соединенных Штатов Америки и их союзников. И дело Скрипалей — в этом контексте.

В этом контексте они считали, что могут придумать все что угодно, а мы должны признать. И тем самым повиниться, сдаться, капитулировать и безоговорочно принять условие капитуляции. Раз признались — виноваты, а раз виноваты — значит, должны выполнить все условия. Вот какая цепочка. Но здесь у них произошел серьезный сбой, наверное, впервые в такой долгосрочной системе взаимоотношений.

— Земан помешал?

— Политика России изменилась. С 90-х годов мы же все признавали, со всем соглашались, во всем поддакивали. И "Боинг", кстати, они тоже до сих пор от нас требуют признать. Обратите внимание, на высшем уровне говорят: "Боинг" сбивали? Мы говорим: нет. А они опять: признавайтесь, начинайте сотрудничать…

— Да, главный пункт — "вы должны!"

— Сотрудничество начинайте с признания — мы признаем, что сбили, а потом сотрудничаем. То есть не сотрудничаете в следствии, хотя именно в результате следствия выясняется, кто сбил, но вот вначале вы признайтесь, а потом сотрудничайте… Вот это такая извращенная логика их системы отношений.

— Почему со Скрипалями впервые не получилось?

— Я думаю, не получилось потому, что Россия все-таки меняется. Россия перестала играть по тем правилам, по которым играла с 91-го года. Она еще не стала суверенной, но она уже начала становиться, вышла из состояния лояльного подчинения, в котором пребывала. Но ярые западные политики это не хотят принимать и требуют продолжить такую систему подчиненных отношений.

По умолчанию все прекрасно понимают, что Скрипали и все другие химические отравляющие истории придуманы спецслужбами США и Британии. Прежде всего, ЦРУ, а британцы просто его прикрывают.

Также все прекрасно знали еще на ранних стадиях, что история с "Белыми касками" в Сирии — это инсценировки. Всем это понятно, просто не положено об этом говорить в их системе отношений. Мы предъявляем доказательства, типа мы на равных. А они говорят: мы не на равных, если мы сказали, вы должны это воспринимать.

Но такая лживая и несправедливая система — крайне разрушительна. На Санкт-Петербургском форуме президент России Владимир Путин сказал, что мир ожидает такой кризис, которого до этого никто не знал. Этого никто не заметил, кроме нескольких человек. Но Сорос заметил, он тоже сказал, что будет кризис — с той стороны.

— Сорос-то знает, о чем говорит…

— Да, но на самом деле, логика здесь очень простая. Россия меняет свою политику. Суть изменения политики — прекратить подчиняться американскому однополярному миру, то есть полный суверенитет. А однополярный мир — это один центр власти и принятия решений.

Надо прекратить систему, при которой над нами этот центр. Но это означает разрушение американской империи. И это разрушение будет сопровождаться, естественно, мировым кризисом. Вот о нем и говорят.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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