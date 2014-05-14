Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не только Донбасс

Украина медленно, но неуклонно расползается.

В этом уверен бывший украинский силовик, генерал СБУ Василий Вовк.

Как человек, в недавнем прошлом занимавший пост руководителя следственного управления Службы безопасности Украины, Вовк владеет информацией, "недоступной для широкой общественности", а значит,может оценивать происходящее в стране с большей, чем многие другие, точностью.

В эфире "Эмигрантского радио" он заявил, что страна (Украина) может в скором будущем "утратить часть территории, и речь идет не о Донбассе".

От Украины, по его мнению, уйдут Закарпатье, Буковина и Черниговская область.

Вовк настаивает, что в Киеве не замечают настораживающих процессов, когда почти каждый второй житель Закарпатья имеет венгерский или чешский паспорт.

Генерал предложил ведущему вообразить ситуацию, когда

"земля будет выкуплена гражданами, а после этого они вдруг одномоментно откажутся от украинского гражданства. В итоге, Венгрия вполне логично предложит им стать частью Европы и примкнуть к Будапешту, а землю власти новой страны просто выкупят у своих новых граждан".

К слову, о своем нежелании находиться в составе Украины жители перечисленных генералом СБУ областей говорили и раньше.

Вот, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

Вслед за Юго-Востоком встают венгры и русины

Закарпатье хочет самоопределиться. Венгерская диаспора образовала инициативную группу и обратилась к Венгрии с просьбой поддержать ее требование об автономии. При этом уже давно требуют независимости русины. "Русины и венгры в Закарпатье могут стать ядром по мирному изменению статуса территории", — сказал Pravda.Ru координатор русинов Петро Гецко.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан буквально взорвал медиапространство, заявив в понедельник о том, что венгры в Закарпатье могут требовать автономии.

"Мы рассматриваем венгерский вопрос как европейский вопрос. Венгры, живущие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национальной общности и на автономию, — заявил венгерский премьер. — Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту. Венгерская община там должна получить двойное гражданство, все права национального общества, а также она должна получить возможность самоуправления. Это наши четкие ожидания от новой Украины".

Это, конечно, мнение, идущее вразрез с политикой Евросоюза, которое отстаивает унитарное устройство Украины.

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Это далеко не первое обращение венгров с просьбой об автономии, пояснил Pravda. Ru Петро Гецко, премьер-министр Республики Подкарпатская Русь, координатор сетевого русинского движения.

На местном референдуме, который проходил одновременно со Всеукраинским референдумом о государственной независимости и выборами президента Украины 1 декабря 1991 года, положительный ответ на вопрос, "желаете ли вы образования в Береговском районе венгерского автономного округа?", дали 43 483 избирателей, что составило 81,4% взрослого населения района (69% от всей численности), - сказал Петро Гецко.

Добавим, что вновь эта идея обсуждалась по инициативе Будапешта в 2012 году, тогда был поставлен вопрос о создании Притиснянской автономии венгров. Однако Украина отказалась подписывать протокол создания Притиснянского административного района, согласившись только на культурную автономию. Будапешт тогда это не устроило.

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Вряд ли устроит и сейчас: так что речь идет о территориальной, а не о культурной автономии (отметим, что испуганные евроаналитики поспешили пояснить слова Орбана, заявив, что премьер Венгрии имел в виду культурную автономию).

В пользу территориальной автономии свидетельствует и озабоченность Киева.

"На фоне современной сложной ситуации в восточных и южных областях Украины, которые спровоцированы Российской Федерацией и направлены на отторжение территорий Украины, высказывания главы венгерского правительства об автономии и двойном гражданстве для венгров противоречат действующему законодательству Украины и воспринимаются нами с беспокойством, как не способствующие деэскалации и стабилизации ситуации в нашем государстве", — отметил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Заявление Орбана заметили и партнеры по ЕС. "Я считаю высказывания премьера Орбана неудачным, мне досадно об этом говорить", — сказал премьер Польши Дональд Туск.

Между тем в Закарпатье созрел еще один очаг "сепаратизма", как характеризует явление Киев.

Это Республика Подкарпатская Русь, объединяющая русинов. Русины на протяжении всех постсоветских лет пытались самоопределиться в составе Украины, основываясь на данных референдума 1991 года, проведенного еще по законам СССР и утвержденного Верховным Советом СССР. Тогда в Закарпатской области 77,8 процента населения проголосовали за специальную, самоуправляемую территорию — Закарпатье (Республика Подкарпатская Русь), то есть за автономию.

Однако, как и в случае с венграми, украинские власти не соглашались на федерализацию. "Русины и венгры в Закарпатье могут стать ядром по мирному изменению статуса территории русинов на юг от Карпат. Орбан может действовать, только опираясь на что-то. Если русины и закарпатские венгры объединятся на юрисдикции 1991 года, все у нас получится", — сказал Pravda. Ru Петро Гецко.

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Добавим, что в Закарпатье проживают еще румыны. Главными местами компактного проживания румын на Украине являются Черновицкая (114 600 человек) и Закарпатская (32 100 человек) области. Бывшие румынские территории (ныне Черновицкая и часть Одесской области) отошли к СССР в 1939 году согласно пакту Молотова-Риббентропа, который в Бухаресте до сих пор не признают. Заметим, что своими соотечественниками румыны считают и более 250 тысяч проживающих на Украине молдаван.

Официально к апрелю 2014 года румынскими гражданами стали 100 тысяч буковинцев Черновицкой области. Претенденты на получение румынского паспорта даже не должны знать румынский язык, пишет румынский портал Infoprut.

"Если в регионе этническое меньшинство составляет 20 процентов населения, то оно уже может обсуждать вопрос о создании культурной автономии, и сегодня в Северной Буковине проживают около 12 процентов румын и 7-8 процентов молдаван", — цитирует портал мнение одного из экспертов.

Румынское правительство пока молчит, не имея влияния в ЕС, совсем другое дело — Виктор Орбан. Сможет ли венгерский премьер пойти против общего тренда Евросоюза?

"Хотя официально Орбан всегда говорит, что он согласен с ЕС, Орбан может проводить независимую политику. У него также большие контракты с РФ, например, по атомной энергетике, — сказал Pravda. Ru Тамаш Краус, историк, профессор Будапештского университета.

Однако историк предупреждает, что крайне правые из "Йоббик" (которые требуют присоединения венгерской автономии Закарпатья) и, что очень важно, Орбан, "они, в принципе, русофобы и всегда вели русофобскую, антисоветскую, антирусскую политическую и идеологическую пропаганду. И об этом нельзя забывать".

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Тем не менее, у венгров в Закарпатье есть сильный покровитель. А как же быть с русинами, их-то кто поддержит? А ведь Петро Гецко обращался к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о помощи.

"Русинская проблема во многом завязана на проблеме Приднестровья, — сказал Pravda. Ru Петр Искендеров, старший научный сотрудник Институт славяноведения РАН. — Как мы знаем, Россия не спешит заявлять ни о признании независимости Приднестровья, ни о проведении в этом регионе более активной политики, чем той, что она проводила до настоящего времени. Несомненно, если ситуация дестабилизируется не только на востоке Украины, но и на западе, а также в соседней Молдавии и Приднестровье, это может побудить Россию признать независимость Приднестровской молдавской республики. Это будет означать коренное изменение геополитической ситуации во всем этом регионе, и тогда, безусловно, русины, на мой взгляд, получат в свои руки определенный козырь, чтобы рассчитывать на поддержку России".

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