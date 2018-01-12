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Автор Любовь Степушова

В поле не воин: Вашингтон теряет главных союзников

Мир

Вашингтон выглядит все хуже и хуже в глазах бывших главных союзников. Особенно быстро он теряет позиции в Азии, но и в Европе все далеко не безоблачно. Похоже, мы на пороге глобальных политических перемен.

Азия — уже не "наше всё" Вашингтона

На прошлой неделе министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что "Пакистан и США больше не союзники". Он был недоволен приостановкой Вашингтоном финансовой помощи для борьбы с экстремизмом. Напомним, что Пакистан был главным союзником США в Афганистане, когда там воевал СССР. Затем США сами пытались разобраться с моджахедами с помощью тех же пакистанцев. Теперь выяснилось, что Пакистан якобы укрывает террористов, поэтому ему и было отказано в помощи.

"Америка превратила Пакистан в "мальчика для битья" из-за собственных неудач в Афганистане", цитирует министра Wall Street Journal. По мнению Асифа, пакистанские силовики ликвидировали организованные террористические группы, но некоторые из боевиков скрываются среди беженцев.

"В настоящий момент в Пакистане — относительное спокойствие. Но если мы пойдем против этих людей (афганских боевиков), тогда война снова придет на нашу землю, что на руку американцам. Так союзники не поступают", — заключил Асиф.

Особенно плохо обстоят дела у американцев в Юго-Восточной Азии, потому что президент Дональд Трамп развалил проект Азиатско-тихоокеанского инвестиционного партнерства, и в регион пришел Китай со своим планом "Нового Шелкового пути". Этот план похож на план Маршалла, с помощью которого Америка построила послевоенную Европу на свой лад. Это позволило ей отстаивать американские интересы на континенте на протяжении многих лет.

Что ж, в Азии у США такого плана уже не будет. Китайцы в прошлом году через свой Азиатский банк инфраструктурных инвестиций влили около 30 млрд долларов в строительные проекты в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. Китайские Tencent и Alibaba вытеснили с рынка стран АСЕАН американские Uber и Amazon. Это в стартапах составит до 200 млрд долларов дохода к 2025 году, согласно данным Google и Temasek Holding от 2016 года.

Не удивительно, что и политически Вашингтон начинает в этом регионе проигрывать. Отпадают давние союзники — Филиппины, Мьянма, Таиланд. Особенно неприятна потеря Филиппин, где у США находятся крупные военные базы. Президент Родриго Дутерте пообещал вывести американские войска из страны "в течение следующих двух лет". Это объясняется беспардонным вмешательством США во внутренние дела страны в связи с жесткой борьбой Дутерте с наркотрафиком. Итог для США более чем неутешительный: страны АСЕАН отказались от жесткой линии по территориальным претензиям Китая в Южно-Китайском море. Как сигнал неблагополучия для Вашингтона — это поставки на Филиппины оружия из России и Китая.

Турция — полное поражение Вашингтона

Отдельный разговор о Турции (пограничном государстве между Азией и Европой) — члене НАТО и обладателе единственной боеспособной армии блока в Европе. В последнее время отношения между Вашингтоном и Анкарой резко ухудшились. И сигнал неблагополучия — налицо: Турция купила новейшее российское оружие ПВО — ЗРК С-400.

Главная претензия: Вашингтон поддерживает в Сирии курдов, которых Реджеп Эрдоган называет "террористами". Вообще, президент Турции чувствует себя в осаде, организованной американцами. Это и попытка военного переворота, и укрывательство главного "заговорщика" Фетуллаха Гюлена, и преследование турецких бизнесменов.

Так, на прошлой неделе американский суд признал виновным турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу в оказании помощи Ирану в обход американских санкций. Причем, по его показаниям, схема "подкупа турецких чиновников" получила одобрение самого Эрдогана. Анкаре грозят санкции Конгресса не только за это, но и за организацию протестов турецкой диаспоры в США и арест американских граждан в Турции.

В ответ Анкара выступила главным критиком позиции Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля. Министр иностранных дел Ахмед Давутоглу пригрозил: "Если США сократят помощь Палестине, Турция не будет молчать. Я надеюсь, что другие страны проявят такую ​​же чувствительность".

Трамп и король Салман: "два сапога — пара"

В связи со скандалом по Иерусалиму резко ухудшились позиции Вашингтона в арабском мире, где верховодят монархии Персидского залива. В 2017 году влияние США на арабском Ближнем Востоке, как сейчас модно говорить, нащупало дно. Ставка на Саудовскую Аравию в конфликте с Катаром поставило под сомнение существование военной базы США в этой стране. Но и "дружба" с королевством не так безоблачна. Она была основана на нефти и военной защите. Но в текущем году США, возможно, потеснят Саудовскую Аравию и Россию с первых мест главных нефтедобывающих стран. С другой стороны, Вашингтон сильно разочаровал саудитов, когда отказался жестко решить сирийский вопрос.

Король Салман непредсказуем. Он раздувает конфликты, войне в Йемене не видно конца. Он приехал к Путину в Россию и ведет переговоры о покупке российской системы ЗРК С-400. Он больше не требует отставки Асада и хочет инвестировать в Россию миллиарды долларов. Проявляет интерес к разным областям — начиная от нефтянки, заканчивая военными и космическими исследованиями.

Эти соглашения нивелируют негативное влияние американских санкций на Россию. Но Эр-Рияду не до "старой дружбы", он остро нуждается в России, как союзник по поддержанию цены на нефть - вопроса, от которой зависит его существование.

Европа теряет доверие к Вашигтону

Тяжеловесы Европы — Великобритания, Франция и Германия в четверг в совместном заявлении попросили Дональда Трампа не отменять "ядерную сделку" с Ираном через ввод новых санкций. Это мнение резко контрастирует с мнением Трампа о том, что обамовский договор 2015 года был "худшей сделкой, когда-либо обсуждавшейся". Протест понятен, европейские страны разрешили своим компаниям торговать с Ираном, в то время как американским, по-прежнему, это, в значительной степени, запрещено. Станет ли Трамп прислушиваться к Европе, ведь отмена сделки — это его предвыборное обещание?

Серьезные противоречия наблюдаются и в других аспектах взаимодействия. Швеция — крупная страна-донор ЕС, одной из первых признавшая Палестину государством, предупредила, что любое решение США о выводе средств из фонда ООН для Палестины будет дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

С мая прошлого года, когда канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости "взять нашу судьбу в свои руки", разрыв между союзниками по НАТО по две стороны океана только увеличивался.

Бывший посол США в России Томас Пикеринг заявил 10 января, что глобальное влияние США снижается. "Мы, я думаю, теряем в глазах людей за рубежом", — сказал посол CNN.

После падения Советского Союза США стали единственной сверхдержавой и могли бы воспользоваться глобальным влиянием для процветания цивилизации. Но глобалистами был нарушен принцип диалектического развития, когда Америка стала "грести все под себя". И маятник, естественно, качнулся в другую сторону, появились новые центры влияния, новые валюты, новые идеи. Неизвестно, будем ли мы есть "попкорн" или примем участие в глобальных потрясениях, но они грядут.

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