Эксперты разобрали главные претензии Запада к России

Книга "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy" претендует на то, чтобы стать маленькой политической сенсацией.

В этой книге авторы, один из которых (Коулз) является директором Плимутского института исследования проблем мира, выдвигают свою версию антагонизма между Британией и США с одной стороны, и Россией - с другой.

По версии авторов, главная причина в том, что Россия «не делает то, что ей говорят». А особенно, в плане экономики и степени открытости рынков. Книга вышла в форме вопросов и ответов. И авторы говорят о том, что противостояние Росси и Британии вообще началось с самого начла XX века. А с началом революции, Черчилль вообще называл партию лейбористов «ширмой для большевиков».

При этом, что касается, собственно, рынка, то авторы указывают на то, что Россия после ухода Ельцина резко поменяла свою экономическую политику, и рынок в нашей стране стал по-настоящему национальным. Это, в свою очередь, уже не нравится США.

У Штатов в этом плане очень простая политика двойных стандартов - по отношению к своему национальному рынку они ведут протекционистскую политику, а вот что касается рынков других стран, то здесь американцы говорят о глобализме, открытости и устранении границ. Естественно, для американских транснациональных корпораций. Но и Россия, и Китай явно против того, чтобы их национальные рынки перестали быть национальными.

Как указывают авторы, такого широкой и прогрессивной западной общественности говорить нельзя, поэтому экономическая первопричина маскируется за политической риторикой. Кстати, Коулз и Элфорд дают весьма любопытную историческую параллель по поводу дела «Новичка».

Авторы упоминают чудовищный случай применения химического оружия на территории России британскими войсками во время Гражданской войны, когда Британия решила поддержать Белое движение. К слову, «белые» в итоге тоже не обрадовались такой «поддержке». Но, как пишут Коулз и Элфорд несмотря на очевидный исторический факт массового отравления русских британцами, почему-то сейчас Британия устраивает истерику по поводу «Новичка».

Прошлись авторы и по Крыму. И здесь тоже все крайне интересно, поскольку в книге говорится, что Россия в своем праве в плане Крыма, и, более того, военные эксперты США и Британии неоднократно до событий 2014 года говорили о том, что грубое западное вмешательство в дела Украины приведет именно к такому результату, к тому, что Крым войдёт в итоге в состав РФ.

Дальше там тоже идут интересные аналогии, Коулз и Элфорд предлагают представить, что было бы, если бы Шотландия вышла из состава объединенного королевства, и Россия разместила там свои военные базы. Или не в Шотландии, а на границе США и Мексики.

Ну, и далее всё в том же духе. В общем, не все «британские ученые» одинаково бесполезны. И еще один важный момент - не то, чтобы в России эти тезисы двух британских исследователей не озвучивались ранее, и были неизвестны никому. Но, кажется, впервые на Западе нашлись люди, которые настолько подробно и прямолинейно, с исторической и экономической аргументацией проговорили, «как оно всё на самом деле».

И, стоит отметить, что Коулз и Элфорд - это не какие-то «маргиналы-конспирологи». Как минимум, Коулз - это вполне себе истеблишмент гуманитарной науки в Британии. Помимо того, что он возглавляет институт исследования проблем мира, он также является докторантом Института познания Плимутского университета, где изучает философию неврологии и познания с акцентом на эстетические переживания слепых и слабовидящих. При этом, он еще и колумнист «Ньюсуик», издания, прямо скажем, не тяготеющего к публикации конспирологии и работе с маргинальными авторами.

Понятно, что оба автора, при этом, скорее, консерваторы. Хотя многие их работы посвящены именно правам и свободам человека, что является типичной частью либерального дискурса.

В общем, пока не очень понятно, либо это некая новая тенденция в британском публицистическом и гуманитарном научном сообществе, либо единичный случай откровенности, когда у авторов, что называется, «наболело».

В любом случае, эта книга показывает, что в западном обществе есть определенная страта людей, которая категорически не разделяет официальную риторику западных же властей в отношении России, и видит суть проблемы взаимоотношений Запада и нашей страны - не отвлекаясь на политическую пропаганду, сфабрикованные скандальные дела и прочую показную истерику западных правительств.