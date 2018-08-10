Как промывают мозги химическим оружием

Что такое химическое оружие? Какие его виды наиболее опасны? Почему оно все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? И где можно ждать такую следующую вымышленную или реальную историю? Об этом обозревателю "Правды.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия, кандидат химических наук Антон Уткин.

— Антон Юрьевич, тема о химическом оружии и его применении в современном мире остается крайне туманной и загадочной. Стало возможным точечное применение этого оружия. Его применение в Сирии и Ираке покрыто мраком. Никто так и не знает, применялось оно или нет. Очень похоже, что все эти обвинения были инициированы для того, чтобы организовать большое политическое наступление на Россию, обвинить ее во всех грехах, включая развязывание Третьей мировой войны. Также высказывался Борис Джонсон о случае в Солсбери и т. д. и т. п. А вообще-то, что такое химическое оружие? Вот, например, хлор — это химическое оружие?

— Вопрос — очень правильный и весьма не простой. Есть определение, которое дает химическому оружию Конвенция по запрещению химического оружия. К химическому оружию относятся три категории.

Первая — это токсичные химикаты, которые предназначены для того, чтобы вызывать поражения людей, как временные, так и смертельные. Второе — это боеприпасы, которые предназначены для применения этих токсичных химикатов.

Ну и, наконец, третье — это различные устройства, которые используются для применения химического оружия. Это, например, выливной авиационный прибор, то есть это емкость, которая подвешивается к самолету, из которой выливается отравляющее вещество.

Вроде бы все просто, но на практике — намного сложней. Тот же хлор, с одной стороны, использовался как химическое оружие еще во время Первой мировой войны. А с другой стороны, хлор является многотоннажным химикатом, который массово используется в химической промышленности.

В конвенции имеются три списка токсичных химикатов в зависимости от того, насколько они опасны как химическое оружие. Хлора в этих списках нет. Но смысл конвенции заключается в принципе, что если токсичное вещество и применили, чтобы убить людей, то это токсичное вещество будет являться химическим оружием.

Поэтому если хлор используется в химической промышленности, то это промышленный химикат, вещество, которое используется в химических реакциях для производства, например, поливинилхлорида. А если вы возьмете хлор и примените его для уничтожения мирных жителей или на поле боя, то это будет уже химическое оружие.

— Вспомним Литвиненко, которого отравили уже много лет назад, но до сих пор, чем точно, не известно, предположительно полонием. Он относится к химическим или ядерным веществам?

— Дело в том, что полоний является расщепляющимся материалом, то есть радиоактивным материалом, и к категории химического оружия он не относится. Потому что химическое вещество вступает в различные химические реакции внутри организма человека. Если это нервно-паралитическое вещество, то оно воздействует на нервную систему, блокирует ее и не дает возможности нормально функционировать нервной системе.

Она ведет себя, как загнанная лошадь: бежит, бежит и бежит, пока не истощит все свои силы, а потом падает и умирает. Хлор поражает слизистую дыхательных органов. Он взаимодействует с влагой, которая находится в слизистых, образует при взаимодействии с водой соляную кислоту и хлорноватистую кислоту, и эта кислота разъедает ткани, которыми человек дышит: легкие, бронхи и другие слизистые. В результате человек умирает от пневмонии либо еще от чего-то.

Но это всегда химическая реакция с биологическим материалом человека. Что же касается полония, он с организмом человека не взаимодействует, но он производит смертельную радиацию, которая приводит к формированию раковых заболеваний либо еще каких-то осложнений для организма, в результате которых он перестает функционировать. Это радиоактивное вещество.

— Вы были инспектором ООН в Ираке. Именно Ирак стал пробным шаром, когда американцы решили под предлогом использования химического оружия политически давить на режим Саддама Хуссейна. Потом провели интервенцию в эту страну и уничтожили режим. Хотя оказалось, что никакого химического оружия там не было. С вашей точки зрения, почему тогда понадобилась такая политическая провокация? Почему именно таким образом осуществляется эскалация напряженности в мире?

— Дело в том, что когда Запад обвинял Ирак в наличии химического оружия, то при этом он умалчивал (а многие просто забыли) о том, что химическое оружие Ирака, которое ранее там действительно было, создавалось при прямом и непосредственном участии Запада. Более 20 западных стран принимали участие в создании химического оружия Ирака.

Там просто, куда ни взгляни, везде западные компании занимались тем, что помогали Ираку создавать химическое оружие. Саддам Хусейн тогда был лучшим другом Запада, в том числе Соединенных Штатов. Для Запада в тот момент Иран представлял проблему, а Ирак боролся Ираном. Но у Ирана было большое преимущество по целому ряду параметров, и в случае военной проблемы с Ираном Ираку без химического оружия невозможно было ему серьезно противостоять.

Так и получилось, что во время войны с Ираном, когда Иран начал получать военное преимущество, Ирак применил химическое оружие. Информация об этом очень быстро распространилась. Иран обратился в Организацию по запрещению химического оружия ООН как жертва иракского применения химического оружия и продемонстрировал там факты применения химического оружия. ООН направила специальную группу по расследованию этого случая и подтвердила, что, действительно, Ираком было применено химическое оружие.

Ирак был повсеместно осужден за его применение. Тогда государственный департамент просит своих людей переговорить с министром иностранных дел Ирака Тареком Азизом и сказать, что они вынуждены приостановить отправку дифторгидрид-метилофосфоновой кислоты и других компонентов химического оружия в связи с тем, что общественное мнение таково, что лучше подождать с этим.

США просят не воспринимать Ирак это как враждебные действия и т. д. То есть очень много реверансов Соединенные Штаты делают по отношению к Ираку в связи с тем, что они вынуждены приостановить отправку компонентов химического оружия. Вот какое было взаимодействие США с Ираком.

Великобритания активно участвовала в создании завода, где производились хлорирующие компоненты, которые применялись для производства химического оружия, в том числе иприта. Все об этом знают. Опубликована масса материалов, как официальными лицами, включая министров, нарушалось законодательство Великобритании и отправлялись компоненты химического оружия в Ирак даже уже после того, как прошла операция Запада "Буря в пустыне".

Именно западные страны создавали химическое оружие Ирака. Когда же действия Ирака стали неприемлемыми уже для Запада, Запад вынужден был начать каким-то образом разбираться с Ираком. И поскольку у Саддама Хусейна были программы химического, биологического и ядерного оружия — стало понятно, что это первые точки, куда западные страны будут бить для того, чтобы обвинять Ирак в нарушении всех возможных международных законов и соглашений.

Хотя ведь уже после первой войны в Ираке как раз и была создана специальная комиссия при ООН, которая и занималась уничтожением химического оружия Ирака и возможностей его производства. Это как раз та самая специальная комиссия, в которой я принимал участие. В частности, в 94-м году я находился в Ираке и обследовал там более 20 различных объектов с целью выяснить возможности Ирака по производству там химического оружия.

Наиболее уникальной особенностью последующих западных провокаций как раз и является то, что несмотря на то, что химическое оружие Ирака было уничтожено в рамках работы этой комиссии, практически вся информация о потенциале Ирака, о его разработках была известна специальной комиссии, особая открытость Ирака в этом смысле привела к наличию большого количества мелких несогласованностей.

Например, кто-то где-то не досчитался 30 боеприпасов или корпусов боеприпасов. Где они? Ну, война же шла!… Кто ж знает-то? А вот у вас что-то еще тут и вон там… И таких мелочей накопилось огромное количество. И именно это огромное количество мелочей позволило Соединенным Штатам говорить о том, что что-то там не так, что-то Ирак скрывает и т. п.

Источник фото: flickr. com/OPCW

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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