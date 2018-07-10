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Автор Василий Амирджанов

США предлагают НАТО оплатить их исключительность

Мир

Накануне саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, постоянный представитель США при организации Кэй Бэйли Хатчисон посетовала, что Россия дестабилизирует их "сильнейший в истории союз". Заявление в духе популярного в России интернет-мема "Я твой союз шатал!".

США предлагают НАТО оплатить их исключительность. 389300.jpeg
Фото: flickr. com

Одним из примеров стран альянса, которую Москва "пытается развернуть в свою сторону", названа Турция. Тут и история с интересом Анкары к русским ЗРК С-400, и к истребителям пятого поколения, и даже российско-турецкие инфраструктурные проекты не дают покоя, как и газопроводы "Северный поток".

Жаль, что еще не раскрыты материалы попытки государственного переворота в Турции 2016 года. Полагаю, что вылезло бы на поверхность много любопытного из подвигов "сильнейшего союза". Но пока можно только догадываться, что же там в Турции приключилось и кто приложил к тем событиям свою руку.

Судя по острой реакции президента Реджепа Тайипа Эрдогана на любые претензии в адрес Турции со стороны ее формальных союзников по вопросам сотрудничества с Россией, насолили ему тогда крепко.

Главной же темой встречи на высшем уровне заявлена тема денег. Американцы твердо решили потребовать от своих друзей, с которыми недавно развязали торговую войну, чтобы те тратили на оборону не менее двух процентов ВВП.

Вполне себе серьезный запрос, выполнение которого может сполна удовлетворить аппетит американского военно-промышленного комплекса. Ну, чтобы не устраивать еще пару войн в регионах, которые могут внезапно утратить свое соответствие европейским ценностям.

НАТО как изжившая себя структура вынуждена создавать спрос на свои услуги. Отработанная страшилка о российской угрозе работает, но уже теряет свою прежнюю силу убеждения. Помитинговать натовские страны готовы. Даже способны из солидарности в бездарно срежиссированной истории с отравлением в Солсбери выслать пару российских дипломатов. Согласятся ли взять на себя спонсорство других промоакций англосаксов — большой вопрос.

Американцы наверняка и спрашивать особо не станут. Когда в Германии расквартированы подразделения армии США и с окончания Второй мировой они чувствуют себя там как дома, то отчего же не диктовать свои условия?

Скоро и Польша, и страны Прибалтики почувствуют на себе всю радость участия в бодании с Россией. За все придется платить — и немало. Американские продюсеры за полкопейки не работают.

Вот и защитница всех бегущих из родных мест от упадка, войн и террора Ангела Меркель призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону. Разумеется, канцлер связала такую необходимость с ситуацией в Донбассе и уходом Крыма в Россию.

Можно подумать, что это Россия выступала гарантом мирного разрешения внутриполитического конфликта на Украине, а не послы стран НАТО. Подписи поставили и закрыли глаза на раскручивающийся маховик насилия, который привел и к референдуму в Крыму, и к бойне в Донбассе.

Как та же Германия кинула Януковича, так и США со своими союзниками пытаются играть с Эрдоганом. Правда уместно заметить, что это абсолютно разные по масштабу политики. То, что союзники Турции вооружили курдские формирования в Сирии, Эрдогана в восторг тоже не привело.

Напротив, натовское оружие вполне может оказаться в руках повстанцев на территории самой Турции и сильно осложнить ей жизнь. Тут уже не до фейковой солидарности со странами НАТО. Ей приходится самостоятельно прикрывать свои тылы и уменьшать до минимума амплитуду движений политическими филеями в отношениях с Россией.

В погоне за взносами в НАТО, чтобы как-то оправдать существование альянса, оставляются за скобками реальные угрозы. При новых способах ведения войны, когда даже человек с ножом может привести в состояние, близкое к хаосу, население европейского города, ракеты и танки утрачивают свою эффективность. Это, разумеется, если говорить о насущном, а не о фантазиях с захватом Россией Прибалтики, Польши и отравлении "Новичком".

Предоставленные технологии и расхищенные вооруженными бармалеями еще при уничтожении Ливии переносные зенитно-ракетные комплексы еще не известно, где обозначатся своим применением. Также неизвестна судьба вооружений, в том числе и ПЗРК, которые были похищены радикалами на Украине в первые месяцы движения страны к демократии и процветанию. Без ПЗРК вот никак бы не получилось нащупать дорогу к светлому будущему.

На фоне роста наукоемкого креатива террористических организаций, которые зачастую спонсируются самими странами НАТО, ожидать какой-нибудь атаки беспилотников с тем самым "Новичком" можно когда и где угодно. Тогда и вся публичная болтовня про агрессию России в один миг отзовется беспомощностью всей военной машины НАТО перед мелкими и мобильными формированиями террористов.

Полагаю, что та же Меркель, как и другие не сильно утратившие градус здравомыслия европейские политики, чувствует перспективу фатально вляпаться в историю. Потому и звучат периодически заявления о желании альянса поддерживать "разумные" отношения с Россией.

Только вот последние десятилетия на разум как-то не намекали. Пока Россия, получившая оплеуху расширением НАТО на Восток, не восстановила и не перевооружила свою армию, разговора и не намечалось. Отсюда и все сложности.

Расшатывает НАТО не Россия, а время. Блоковое мышление бессмысленно, когда благодаря информационным технологиям мир стал глобальным. Это, уверен, понимают и серьезные дяди в погонах.

Страшилка из телемагазинов "Мы все умрем!" и тут же предложение приобрести "чудо-средство от всего плохого" работают во всех сферах деятельности. Телезрители так и продолжают покупать ненужные товары за бешеные деньги.

НАТО тоже приходится перенимать эти нехитрые инструменты маркетинга. Аппетиты структур блока и ВПК растут, потому и требуется постоянно совершенствовать методы сравнительно честного отбора денег у перепуганных граждан. Правда если в лексике немецкого канцлера еще присутствует слово "разум", то не все потеряно.

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