Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу

Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.
Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джек Вайнштейн, ответственный за ядерные операции, выступая на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных сил в Вашингтоне перед аудиторией старших офицеров и руководителей ВПК страны.
«Программа работает очень хорошо», - с удовлетворением отметил генерал, указав, что «мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний B61-12». Программа предусматривает производство около 500 ядерных бомб B61-12, начиная с 2020 года, на сумму около 10 миллиардов долларов. Некоторые аналитики утверждают, что стоимость каждой такой бомбы в два раза дороже, чем если бы они были отлиты из чистого золота.
Многие компоненты B61-12 разработаны в Сандийских национальных лабораториях в Лос-Аламосе, Альбукерке и Ливерморе (в Нью-Мексико и Калифорнии) и выпускаются в ряде заводов в Миссури, Техасе, Южной Каролине и Теннесси. Бомба испытывается (без ядерного заряда) на испытательном полигоне Тонопа штата Невада.
B61-12 имеет совершенно новые «качества» по сравнению с нынешним B61, развернутым в Италии и других европейских странах, - ядерную боеголовку с четырьмя вариантами выбора мощности; систему полета, которая направляет ее с точностью до цели; способность проникать в недра, даже через железобетон, и взрываться на глубине.
Большая точность и проникающая способность делают новую бомбу подходящей для нападения на бункеры командных центров, чтобы «обезглавить» вражескую страну. 50 кт B61-12 (эквивалент 50 тыс. тонн тротила, втрое больше бомбы Хиросимы), которые взрываются под землей, имеет тот же разрушительный потенциал, что и ядерная бомба более одной мегатонны (миллион тонн тротила), которая взрывается на поверхности.
B61-12 можно использовать на истребителях F-16C / D США, развернутых в Авиано, итальянских PA-200 Tornados, развернутых в Геди. Но для использования всех возможностей B61-12 (особенно их системы наведения) необходимы, как утверждается, новые истребители F-35A.
Комплексное программное обеспечение истребителя, которое уже было изменено более чем 30 раз, требует дополнительных обновлений. Модификация 12 F-35 обойдется Италии примерно в 400 миллионов евро, что должно быть добавлено к суммам для покупки 90 истребителей и их постоянной модернизации, что оценивается примерно в 13-16 миллиардов евро.
Таким образом, к границам России все ближе подбираются не только элементы противоракетной обороны США, но и их ядерные бомбы. На этом фоне разговоры Трампа о ядерном потенциале Ирана или КНДР выглядят достаточно нелепо.
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Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.