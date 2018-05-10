Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Мир
Бывший СССР Азия Остальной мир Европа Соотечественники Северная Америка
Автор Петр Ермилин

Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу

Мир

Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.

Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джек Вайнштейн, ответственный за ядерные операции, выступая на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных сил в Вашингтоне перед аудиторией старших офицеров и руководителей ВПК страны.

«Программа работает очень хорошо», - с удовлетворением отметил генерал, указав, что «мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний B61-12». Программа предусматривает производство около 500 ядерных бомб B61-12, начиная с 2020 года, на сумму около 10 миллиардов долларов. Некоторые аналитики утверждают, что стоимость каждой такой бомбы в два раза дороже, чем если бы они были отлиты из чистого золота.

Многие компоненты B61-12 разработаны в Сандийских национальных лабораториях в Лос-Аламосе, Альбукерке и Ливерморе (в Нью-Мексико и Калифорнии) и выпускаются в ряде заводов в Миссури, Техасе, Южной Каролине и Теннесси. Бомба испытывается (без ядерного заряда) на испытательном полигоне Тонопа штата Невада.

B61-12 имеет совершенно новые «качества» по сравнению с нынешним B61, развернутым в Италии и других европейских странах, - ядерную боеголовку с четырьмя вариантами выбора мощности; систему полета, которая направляет ее с точностью до цели; способность проникать в недра, даже через железобетон, и взрываться на глубине.

Большая точность и проникающая способность делают новую бомбу подходящей для нападения на бункеры командных центров, чтобы «обезглавить» вражескую страну. 50 кт B61-12 (эквивалент 50 тыс. тонн тротила, втрое больше бомбы Хиросимы), которые взрываются под землей, имеет тот же разрушительный потенциал, что и ядерная бомба более одной мегатонны (миллион тонн тротила), которая взрывается на поверхности.

B61-12 можно использовать на истребителях F-16C / D США, развернутых в Авиано, итальянских PA-200 Tornados, развернутых в Геди. Но для использования всех возможностей B61-12 (особенно их системы наведения) необходимы, как утверждается, новые истребители F-35A.

Комплексное программное обеспечение истребителя, которое уже было изменено более чем 30 раз, требует дополнительных обновлений. Модификация 12 F-35 обойдется Италии примерно в 400 миллионов евро, что должно быть добавлено к суммам для покупки 90 истребителей и их постоянной модернизации, что оценивается примерно в 13-16 миллиардов евро. 

Таким образом, к границам России все ближе подбираются не только элементы противоракетной обороны США, но и их ядерные бомбы. На этом фоне разговоры Трампа о ядерном потенциале Ирана или КНДР выглядят достаточно нелепо. 

По теме:

Атомные пули: правда и вымысел

У вас ядерная бомба? Милости просим

У нацистов все-таки была ядерная бомба?

Иранская ядерная бомба: миф на фоне реальности

Чего американцы боятся сильнее ядерной бомбы КНДР

Рецепт атомной бомбы

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Атомная бомба. Сов.секретно". Часть 1
Темы B61-12 нато италия ядерная бомба
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Формула небес
Астролог: рожденные 10.05 интеллектуальны
Бывший СССР
Что такое "ASAN xidmət"?
Читательский топ
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу Видео 
Что мешает российской экономике. Итоги послания президента
Экономика
Что мешает российской экономике. Итоги послания президента Видео 
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО? Видео 
Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды
Бизнес
Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды Видео 
Новости Все >
Шведы выпустили образовательные секс-фильмы для мигрантов (видео)
Пекин сделал вид, что Трампа не существует. Остальные задумались
Главком Сухопутных войск РФ: подробности проведения Парада Победы
Владимира Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Загадочные болезни в западном Казахстане
Названы 15 самых известных мест таинственного исчезновения людей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере

Жена российского летчика Константина Ярошенко после последнего разговора с мужем заявила, что он может не выдержать месяц в карцере. 

Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых

На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.

Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Госдума утвердила главу нового правительства России
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.05 интеллектуальны Соломон Соловьев Любовь Степушова Трамп удивится, когда вмешаются Ротшильды Любовь Степушова Инна Новикова Ответ либералам: Мы - дети Победы Инна Новикова
Комментарии
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Загадочные болезни в западном Казахстане
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу

Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.

Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался