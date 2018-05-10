ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"

Дипломатически церемониалы Вашингтона напоминают эру Османской империи в то время, когда она уже приближалась к своему логичному закату. Любое посещение лидера вассального государства рассматривается не иначе, как возможность публичной демонстрации его готовности служить великому султану или - если на современный манер - хозяину Белого дома.

Посетитель должен быть одет в дорогой костюм, страстно говорить, как он счастлив в связи с тем, что ему позволили поцеловать тапочек султана. Или - если опять же на современный манер - должен быть лично вдохновлен энергией американского президента, изредка вставляя маленькие просьбы по делам своего зависимого государства. С этой точки зрения идеальными посетителями Белого дома являются, конечно, президенты Украины и бывших прибалтийских республик СССР. Ранее таким же преданным клоуном выглядел и Борис Ельцин: своих мемуарах Билл Клинтон со смехом вспоминает, как первый российский президент пьяный и в одних трусах бегал по Вашингтону и его чуть не приняли за бомжа.

Другие главы государств, которые приезжают в Вашингтон, в тот числе лидеры ЕС и даже некоторые африканские президенты, с точки зрения служащих госдепа и Белого дома, выглядят как наглые выскочки, пытаются обращать внимание на себя и интересы своих стран, льстят без пыла.

Посетитель должен также одет в большую усмешку и страстно говорить о том, как счастлив, что ему предоставили возможность поцеловать тапочки султана. Или, говоря языком сегодняшнего дня, быть впечатленным руководством США и лично вдохновленным энергией американского президента. Вашингтонский истеблишмент не может склонить голову вокруг какой-либо другой конфигурации, и поэтому в нынешнюю эпоху гегемонии Америки, идеальной посетителями Белого дома являются президенты Украины или стран Балтии. Другие главы государств, которые приезжают в Вашингтон, в том числе лидеры ЕС и даже некоторые африканские президенты, выступают как наглые выскочки, которые - с точки зрения имперской традиции - не обращают на себя внимания, склонны предлагать свою лесть без пыла или изобилия, и , самое главное, не отбиваться, чтобы исполнить желания лидеров империи.

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа 27 апреля 2018 года лишь подтвердила, что Вашингтону не нужны союзники, у которых есть свои национальные интересы: все союзники должны руководствоваться концепцией однополярной гегемонии США. Любой, кто сомневается в этом, начинает причисляться к тем, кого считают недружелюбными к Белому дому. «Вашингтон пост» дает понять своей публикацией о визите германского лидера, что ее уже причисляют к этому последнему лагерю, судите по заголовку: «Ангела Меркель становится самым слабым звеном в Европе».

В статье указывается, насколько серьезны разногласия между подходами двух стран во внешней политике. Как политическая элита Германии, так и немецкое население в целом характеризуются очень пренебрежительно: «Немецкая пассивность глубоко укоренилась. Политический класс в Берлине не имеет стратегического мышления, ненавидит риск. Он скрывается за своим позорным прошлым, чтобы оправдать пацифизм, когда дело доходит до сложных вопросов об обороне и безопасности ». Общая дряхлость бундесвера и его оборудования подвергаются критике и насмешкам при обсуждении отказа Германии принять участие в ракетном нападении на Сирию проведенных США, Великобританией и Францией. В статье даже утверждается также, что сирийская политика Германии фактически играет на руку Башару Асаду, предоставляя убежище почти миллиону сирийских беженцев.

Очевидно, что в этом контексте проблемы, с которыми Меркель приехала в Белый дом, были даже не второстепенными для ее американского партнера. Канцлер Германии должна была преодолеть 10 000 километров, чтобы удостоиться двадцатиминутного разговора. Из него стало очевидно негативное отношение к рассмотрению Дональдом Трампом всех жизненно важных для немцев вопросов - таких, как повышение таможенных пошлин на сталь и алюминий, прокладка «Северного потока-2», ослабление антироссийских санкций для крупнейших немецких производителей и поддержание в действии «иранской ядерной сделки».

У Меркель действительно сложный выбор. Либо Берлин безоглядно поддерживает войну против всех стран - противников Вашингтона, либо быть объявленной «слабым звеном» со всеми вытекающими последствиями.

Однако первый вариант означал бы для Меркель идти против национальных интересов Германии. И это не только вопросы международной торговли, но и энергетические проекты Германии, и немецкое общественное мнение. Именно поэтому Меркель дали понять, что Германия больше не соответствует критериям Белого дома в качестве основного партнера Америки в Европе.

Но Ангела Меркель вынуждена обращаться к исторической памяти немецкого народа, сконцентрированной в последние десятилетия на величайшем поражении ее страны в прошлом веке. Отсюда ее осторожность, когда речь идет о присоединении к военным авантюрам НАТО. Западные немцы до сих пор помнят, как жили в страхе перед советскими ракетами СС-20, которые могли уничтожить их страну за минуты.

Все эти аргументы не позволили Меркель льстиво заглядывать в глазки Трампу и кивать на любые его предложения.

Трампу необходимо было получить согласия Меркель всего по нескольким вопросам.

Первое, это, конечно, «иранский вопрос». Трамп рассчитывал на положительную позицию Германии в ее присоединении к возобновляемым санкциям против Ирана и даже возможную войну с ним. Это для администрации Трампа самый важный пункт внешнеполитической повестки дня.

Во-вторых, Трампу было необходимо убедить Меркель увеличить финансовые взносы Германии в бюджет Североатлантического альянса. Белый дом настаивает на выполнении обязательства о двух процентах взноса в бюджет НАТО от годового ВВП страны. Как во время встречи выразился американский президент, «НАТО замечательно, но оно больше помогает Европе, чем нам, и почему мы должны нести огромную часть расходов?»

В-третьих, для Трампа была важна как раз капитуляция Европе в тарифной войне с Соединенными штатами, а также обеспечение помощи в торговой войне с Китаем, которую недавно так незатейливо начал хозяин Белого дома.

По итогам 20-минутной беседы Вашингтон получил вежливый отказ по каждому из этих пунктов.

Еще пять лет назад такой ответ американскому лидеру был невозможным. И для эксцентричного Трампа это еще более обидно, поскольку ранее он заявлял, что Европейский союз «был создан, чтобы Соединенные штаты могли воспользоваться по своему желанию его возможностями».

Дональд Трамп собирался «наградить» титулом основного европейского партнера Америки Францию, надеясь, что Париж сможет убедительно доказать свою лояльность Вашингтону. Однако Макрон, по всей видимости, занял ту же линию обороны, что мадам канцлер. Это следует из цитаты французского лидера агентством Bloomberg: «Мы будем молчать, пока к нашему виску приставлен пистолет».

Старая Европа настаивает, что Вашингтон должен говорить с ней на равных. Сегодня не только президенты, но и чиновники значительно меньшего уровня, ссылаясь на своих лидеров, начинают указывать Америке, как с ней намерены разговаривать. Министр экономики Франции Бруно Ле Мейр заявил: «в ходе переговоров с американцами, я понял, что они могут уважать только проявление силы».

Независимо от того, какими будут результаты всех этих дипломатических и экономических конфликтов между двумя берегами Атлантики, уже можно с уверенностью утверждать, что Европа выходит из-под контроля Вашингтона, а их будущие отношения вынуждены становиться все более напряженными.

Поэтому уже в скором времени мы сможем увидеть, воспользуется ли Европа нынешней возможностью, чтобы вернуть экономическую и политическую свободы, которые она потеряла по итогам второй мировой войны.

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