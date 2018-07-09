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Автор Редакция рубрики "Мир"

Западу надо стереть хорошее о России

Мир

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России. 389274.jpeg
Фото: ri.fifa.com

— Очень хорошо, что такое большое число гостей смогли приехать на Чемпионат мира по футболу и своими глазами увидеть Россию, Москву и многие другие города. Это большой политический капитал. Но опять же в последнее время появилось много публикаций по поводу девушек легкого поведения. "Эхо Москвы" написало, что недавно все они ходили на "Бессмертный полк", а оттуда сразу на панель…

— Это та же история, как с сочинской Олимпиадой. Просто опять делается все, чтобы нашу страну опорочить. Безусловно, есть недостатки, они всегда и везде были, есть и будут. Ничего идеального нет. Тем более, на таком грандиозном масштабном событии их просто не может не быть.

Да, инфраструктура где-то не справляется, где-то перегибы есть в сторону безопасности или еще что-то. И это на себе чувствуют обычные граждане и туристы. Это неизбежно при таких формах и размерах.

Нельзя забывать, что мы живем в мире, достаточно нестабильном в последнее время с учетом террористических опасностей. Поэтому безопасность, несомненно, необходима, и лучше перестраховаться, чем недостраховаться.

А вот эта история с девушками, как и с поведением любых людей, кого и почему волнует? "Эхо Москвы" всегда выступало за свободу, в том числе нравов. Более либерального издания, наверное, в стране не существует. С каких пор их беспокоит личный выбор русских девушек?…

Почему это вдруг становится политической проблемой, которую они обсуждают? Задача-то ведь в реальности у них одна — создать негативный фон о России — как внутри, так и вовне. Вот и все.

Ведь все это тут же разносится с учетом того отношения, которое сейчас у России с официальными западными структурами. На мой взгляд, это очевидная ментальная и медийная война между тем обществом и нашим. И Западу теперь надо стереть положительный эффект о России от этого чемпионата.

Потому что люди, которые ехали в Тмутаракань, где с балалайками пьяные мужики ходят и по улицам медведи гуляют, вдруг видят нормальные города, нормальных людей, девчонок, которые с ними танцуют сальсу, румбу, самбу…

У меня подчиненная с удовольствием рассказывала, как она с бразильцами танцевала. Шла домой, а они ее просто схватили — давай танцевать с нами, не бойся. И она танцевала. А что в этом такого? Это же праздник. А как по другому-то?…

— У нас девушка из Бразилии была на практике. Она сказала, что там вообще обычное дело, что женщин, девушек и даже бабушек хватают за все места, за какие только можно, там так принято у них.

— Карнавал — это праздник ненормированных сексуальных отношений, собственно говоря. Во время карнавала в Рио-де-Жанейро разрешено все. Это правда. Но главное, что они видят страну, они видят, что люди русские — жизнерадостные, приветливые и открытые люди, они — понятные и близкие.

Это не как официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт назвала Россию "чудовищем из морских глубин", это не чудовища из морских глубин, это такие же люди. Конечно, этот эффект надо стереть, конечно, надо уничтожить, как сочинскую Олимпиаду. Как нашу победу в ней затоптали в допинговом скандале, так и здесь уже начинают работать в том же направлении.

— Во время сочинской Олимпиады начался Майдан, потом был допинговый скандал и много еще всего.

— После Олимпиады произошло мистическое появление зеленых человечков в Крыму. Хотя бы там была остановлена эта истерия, когда Олимпиада закончилась, только тогда у России развязались руки на ответную реакцию.

Потому что если бы это произошло во время нее, то были бы возможны любые бойкоты. Мы знаем это по Олимпиаде-80. А уже после они могут кричать и делать все что угодно, но эффекты уже не те.

Поэтому, конечно, руки были связаны у России в период Майдана. Именно поэтому именно тогда Запад и дал команду начать реализовывать этот план. Я думаю, что эта операция тщательно продумывалась, было решено, что именно в это время ее надо проводить.

А Крым по настроениям и всему менталитету всегда был российским. Поэтому, как только закончились игры и у нас развязались руки, он без особых проблем вернулся в Россию.

Теперь же видя, как замечательно проходит у нас мировой чемпионат, понимая то, что люди со всей планеты это видят, узнают о том, что их обманывали, чувствуя, как во всем мире меняется отношение к России, Запад, конечно же, ищет всякие возможности навредить. Понятно, что будут продолжатся попытки всевозможных провокаций.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ЧМ-2018 Инна Новикова Леонид Крутаков Необычная неделя информационная война провокации во время ЧМ-2018 противостояние Запада и России
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Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

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