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Автор Любовь Степушова

Трамп понял, что ШОС может заменить G7

Мир

В то время как западный блок G7 переживает глубокий кризис, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) находится на подъеме. У блока два мотора — Пекин и Москва, вступление Индии в ШОС добавило организации веса. Есть ли у блока перспективы стать аналогом НАТО?

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Два мотора и оба не везут США

В китайском городе Циндао 8-9 июня проходит 18-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят восемь полноправных членов (Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Индия и Пакистан), четыре наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Армения, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция).

По словам Владимира Путина, "государства — члены ШОС составляют четверть мирового ВВП, 43 процента населения и 23 процента всей территории планеты". Основатели организации — Россия и Китай — много сделали для того, чтобы блок набирал влияние, в частности, объединили свои проекты ЕАЭС и "Один пояс — один путь" и обеспечили вступление Индии и Пакистана в полноправные члены, а также создали механизмы предотвращения террористической угрозы.

Консолидации ШОС способствовало также признание Трампом России и Китая "ревизионистскими державами" и "конкурентами" США в декабре прошлого года. В связи с геополитическим противостоянием США выявился недостаток ШОС — блок не является организацией коллективной безопасности, идентичной НАТО, где есть обязательства в военном плане защищать друг друга в случае угрозы одному из членов.

Однако ШОС уже может служить неким политическим буфером коллективной солидарности в заявлениях, например, по вопросу ядерной сделки с Ираном, положению в Сирии, на Корейском полуострове. Это понимает Дональд Трамп, неслучайно на саммите G7 он заявил, что Россию пора возвращать в G7.

Антитеррористическая деятельность ШОС

В ШОС созданы многоуровневые механизмы сотрудничества в области безопасности, которые реализуются на профессиональном уровне и редко широко обсуждаются публично. Речь идет о подписанной в 2001 году Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В 2005 году были образованы региональные антитеррористические структуры (РАТС), которые обмениваются информацией и проводят совместные антитеррористические мероприятия.

Как итог, ШОС предотвратила около 600 террористических атак и экстрадировала более 500 террористов через механизм РАТС. В январе 2014 года в Ташкенте открылся Антитеррористический центр ШОС. На саммите в Астане в прошлом году была принята Конвенция против экстремизма. К концу 2017 года ШОС провела более десяти совместных антитеррористических учений под названиями "Мирная миссия" и "Тянь-Шань".

Согласно сообщениям из Китая, с момента основания ШОС "Исламское движение Восточного Туркестана" значительно ослабело, и его прямые контакты с зарубежными террористическими организациями были значительно сокращены.

Индия и Пакистан усилили ШОС

После того как в прошлом году в организацию были приняты Пакистан и Индия, появилась уникальная возможность решения кашмирского спора и разблокирования энергетических проектов Индии: трубопровода TAPI (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия), трубопровода IPI (Иран — Пакистан — Индия) и проектов CASA-1000 (Центральная Азия — Южная Азия).

Однако для этого нужна доброжелательная позиция Индии по проекту Китая "Один пояс — один путь", которой пока нет.

Для России важно, что вступление Индии в Шанхайскую организацию снизит гегемонистские устремления Китая в Центральноазиатском регионе. С другой стороны, добавленная сила в лице Индии позволит России оказывать дополнительное давление на ООН, например, в том, чтобы принять универсальные правила поведения в информационном пространстве.

Что касается Пакистана, то от него зависит будущее Афганистана. Через платформу ШОС, особенно в оборонном секторе, страны-члены могут разработать совместную стратегию для решения многих проблем этой страны.

Ходят слухи что саммит в Циндао посетит лидер КНДР Ким Чен Ын. Нельзя исключать в дальнейшем, что однажды Северная Корея станет составной частью ШОС, сперва в качестве партнера по диалогу. Это будет началом возвращения КНДР в мировую политику.

Планы 18-го саммита ШОС

На 18-м саммите ШОС в Циндао Китай представляет пятилетний план развития организации. Агентство новостей "Синьхуа" заявляет, что в повестке дня основное внимание уделяется проекту "Один пояс — один путь". На Западе этот проект критикуется как план Китая по расширению своей "империи". Но инициатива больше направлена на преодоление экономической и материально-технической зависимости страны от ее восточного побережья, а также на развитие ее внутренних регионов. Дело каждой страны — участвовать или не участвовать в проекте.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин, "ШОС никому не бросает вызов. Это международная региональная организация, которая занимается собственными вопросами. В частности, сотрудничеством в области безопасности. Но ШОС — это не военная организация. У нее нет собственных вооруженных сил, и ШОС настроена на конструктивное сотрудничество прежде всего между государствами-членами. Все решения в ШОС принимаются консенсусом. Все члены выступают за многополярный мир, против доминирования в нем одного центра силы, против игнорирования некоторыми странами, например, США, основной роли Совета Безопасности ООН.

Но, например, по вопросам территориальной целостности государств или по территориальным спорам у стран — членов ШОС есть разные позиции. Например, ни одно государство ШОС не признает Крым частью России, а также Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Но это не мешает государствам, входящим в ШОС, сотрудничать по многим другим вопросам".

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