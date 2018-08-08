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Автор Редакция рубрики "Мир"

Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?

Мир

Будет ли всеуничтожающая война, или наша цивилизация пока еще не до конца обезумела? И долго ли возможно трепыхаться на тонкой грани, если многие вершители судеб мира тянут его в свою сторону, не заботясь о сохранении баланса? На эти и многие другие злободневные вопросы в видеопрограмме "Точка зрения" главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?. 390561.jpeg
Фото: Fotodom. ru

— Андрей Петрович, долгое время вся международная политика определялась отношениями двух стран — Советского Союза и США.

— Да, был двухполюсный мир.

Все остальные страны были в фарватере — либо в нашем, либо в американском. Еще — Движение неприсоединения, которое чаще всего было с нами, хотя иногда и с ними. Потом эта конструкция развалилась и мир стал однополярным. Сейчас Россия вновь набирает авторитет, но пока все равно доминирует Америка. Может ли Трамп как-то изменить мир в лучшую сторону или наоборот? Может быть, это связано именно с ролью личности в истории?

— Наверное, мир все-таки придет к единому мнению о том, что развал Советского Союза стал огромной трагедией. Соединенные Штаты Америки действительно получили возможность сконструировать новый однополюсный мир и доминировать, стали, по сути, жандармом планеты. Лучше от этого никому не стало, даже им самим это только добавило проблемы.

Но теперь они просто не хотят отказаться от этой умиляющей их, говорящей об их исключительности роли. Но начинают подыматься новые политические центры силы, прежде всего Китай. Европа тоже хотела бы самостоятельно вести внешнюю политику, которая бы влияла на весь мир. И это все связано с Россией.

Последние издыхания Соединенных Штатов Америки как доминирующей страны сегодня олицетворены личностью Дональда Трампа, которого я называю стресс-менеджером. Он был кризис-менеджером и этим гордится, а я его называю — стресс-менеджер. Первое, что он создал, — это стресс в НАТО, заставлял всех платить. Потом в Евросоюзе говорит: выйду из сделки с Ираном. А у них там уже хорошие инвестиции вложены, и они ждут оттуда прибыли, почему и уговаривал его Макрон.

Создал он также особенно мощный стресс и вокруг Северной Кореи. Для чего? Поставить ракеты и заставить платить. Приехал на Ближний Восток и, опять же, создал стресс, образовав ближневосточное НАТО. Для того, чтобы давать деньги, а они будут там воевать. Он везде создает стрессовые ситуации, из которых отжимает, как из тряпочки, свои экономические бонусы.

— В последнее время мир снова стал очень опасным, во многих регионах продолжаются и начинаются войны, и мы балансируем на грани глобальной войны. Как вы оцениваете нынешний период? Хватит ли разума у человечества не довести дело до самоубийства — уничтожения собственной цивилизации? Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация с Сирией и вокруг нее? Еще Ванга говорила, что с Сирии начнется Третья мировая война. Вроде бы при чем тут такая маленькая Сирия?… Но теперь мы все ясно видим и хорошо понимаем, что это вполне может быть.

— Да, Ванга это напророчила. И, действительно, как-то это все очень опасно закрутилось. Дело в том, что Ближний Восток — это кухня мировой политики. И на кухне всегда происходят скандалы в доме между хозяйкой и хозяином, и там находятся ножи…

Именно с Ближнего Востока мировые религии пошли. Это пуповина, точка, в которой сходятся интересы самых сильных, могущественных, экономически развитых государств, где они могут применять свои военные инструменты, делать неким полигоном. А в итоге получается так, что Соединенные Штаты Америки динамично разрушали государственность Ирака, Ливии, они готовы и Сирию положить точно в такие же руины.

И все это делается для того, чтобы создать хаос и хаосом управлять. Хотя до разумных людей уже давно дошло, что хаосом управлять можно только на начальной стадии, а потом он сам начинает развиваться и ставить в тупик таких горе-управленцев. И, конечно же, противоречия Ближнего Востока не разрешены. Израиль сейчас довольно жестко противостоит движению и Ирана, который создает шиитский клин к Средиземноморью.

Так что в этой ситуации вполне возможно начало таких жестких противостояний с применением современного вооружения и боевой техники. Поэтому предсказание Ванги на сегодняшний день находится на устах у аналитиков. И, наверное, не без оснований они высказывают свои опасения о возможном очень крупномасштабном и крайне кровопролитном вооруженном противостоянии.

— Ваши прогнозы — все-таки что дальше будет в Сирии?

— Мой прогноз оптимистический. Мы живем сегодня для того, чтобы создать условия и завтра жить так же благополучно, как мы живем сегодня. На сегодняшний день благодаря выверенной и спокойной внешней политике России как на Ближнем Востоке, так и в Европе есть условия сдерживания обуявших неких политиков агрессивных намерений против других государств.

Только взвешенная политика Российской Федерации сегодня и дает возможность успокоиться горячим головам и в Европе, и на Ближнем Востоке. И я думаю, что уже также и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и даже во всем мире.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Военный политолог: Ванга знала о судьбе Сирии
Темы Ванга прогноз Точка зрения предсказания Андрей Кошкин Инна Новикова Третья мировая война
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Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?

Будет ли всеуничтожающая война, или наша цивилизация пока еще не до конца обезумела? И долго ли возможно трепыхаться на тонкой грани, если многие вершители судеб мира тянут е﻿го в свою сторону? "Правде.Ру" об этом рассказал военный политолог, завкафедрой ﻿политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.

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