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Автор Василий Амирджанов

Старый натовский Перкун запрягает козлов

Мир

Страны бывшей советской Прибалтики продолжают настойчиво требовать от России агрессии. Видимо, тоскливо стало без былого потока русских туристов. Грустно и без музыкальных фестивалей с хорошими бюджетами при крепкой заполняемости отелей на побережье Балтики.

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Перкунас — в балтийской мифологии бог-громовержец, властитель воздуха, защитник справедливости. Источник фото: соцсети

Тамошним политикам требуется драйв, ощущение борьбы и опасности, которой все так и не наблюдается. Но ее постоянное ощущение должно щекотать нервы налогоплательщиков. Эдакие 50 оттенков балтийской кильки.

Разумеется, главным форпостом борьбы за все хорошее по-прежнему выступает Польша, которая героически продолжает хлопотать на международной арене об ужесточении санкций в отношении России.

Польша уже добилась усиления русской военной группировки в Калининградской области. Уже готова за свои деньги содержать оккупационную базу США, помимо уже существующих объектов НАТО. Выхлопотав себе бонусы в виде целей для русских ракет на своей территории, которыми станут элементы американской противоракетной обороны, поляки попутно лишились увесистого объема экспорта в Россию. Это настоящий успех!

Закрепить достигнутое требуется военными телодвижениями, чтобы вроде как напугать русского медведя. По плану теперь предстоят учения стран НАТО на территории Польши и прибалтийских стран, постепенно освобождаемых от независимости усилиями своих же правительств.

Вообще, странно. Некоторые пламенные борцы за независимость этих стран, которую они сполна обрели в 90-е годы, и Россия первой ее признала, тут же сдали свой суверенитет даже без предсмертного писка. Уйдя из-под крыла Советского Союза, тут же записались в Европейский. Совсем не хотят быть самостоятельными. Такое бывает, и это, разумеется, их личное дело.

Серия учений начнется уже в июне. Первыми станут маневры с грозным названием "Гром Перкунаса". Перкунас — в балтийской мифологии бог-громовержец, властитель воздуха, защитник справедливости. Он же Перкун.

Для русского слуха довольно изящное название для учений. Так и просится заменить букву "к" на "д". Тогда с раскрытием темы властителя воздуха будет все понятнее и честнее.

Любопытно, что облик этого божества отображается в виде вооруженного секирой мужчины с рыжей бородой. Как повествуют народные сказания, Перкун с грохотом пересекает небо на двухколесной повозке, запряженной одним или двумя козлами.

То, что без козлов там не обойтись, догадаться нетрудно. Помимо Перкуна с повозкой, в разных стадиях учений будут задействованы от десятков до сотни тысяч военнослужащих НАТО. В общем, потопчут травку служивые, убеждая себя, что в случае чего с ними кто-то пойдет биться на фоне музыки военных оркестров, а не накроет ракетами всех разом за считанные минуты.

Такое впечатление, что там собирается съезд общества анонимных русофобов. Пройдут сеансы самоуспокоения, каждый признается в своих страхах, и все дружно погрозят восточному злыдню: "Мы это сделаем!".

С точки зрения освоения бюджета и обоснования его увеличения, о котором вместе с представителями военно-промышленного комплекса США хлопочет Дональд Трамп, — идеальные мероприятия.

Названия еще двух маневров тоже говорящие — операция "Анаконда-2018". Водная прожорливая змея большую часть времени держится особняком. Но вот во время сезона спаривания анаконды собираются в группы и начинается коллективный 21+. Зато теперь знаем, когда у них этот деликатный период.

Завершающее мероприятие фестиваля — маневры под названием "Единый трезубец — 2018". Этот древний инструмент использовался для рыбной ловли и поединков гладиаторов в Древнем Риме. Для военных действий практически не использовался. Для зрелищных боев в Колизее — да. То ли на Украину намекают, то ли нанесут сокрушительный удар по главному предмету экспорта в Россию — шпротам.

Вполне вероятно, что эти маневры нужны не столько для обеспечения безопасности граждан государств, на чьих территориях пройдут учения, сколько для отработки оккупации. Почему нет? Неслучайно же западные демократии закрывают глаза на выдавливание русских из Прибалтики, которые умеют защищаться.

Совсем не само собой получилось, что за годы свободы уничтожена практически вся промышленность. Трудоспособные молодые граждане прибалтийских государств не поднимают свою экономику, а моют посуду и выносят горшки за немощными людьми в других странах Евросоюза.

В этом смысле Польша тоже не исключение. Правда приростом численности населения ей усердно помогает такая же свободная Украина. Однако этот единый трезубец уже поперек горла польским безработным, которые еще надеются на расцвет своей Родины, но из-за кадрового демпинга остаются за бортом праздника жизни.

Заместить население — чем не задача? Климат умеренный. Воздух — превосходный. Сосны, грибы, ягоды, никаких производств в обозримом будущем не предвидится, кроме американских терминалов для экологически чистого сжиженного газа. Надо же чем-то обогревать виллы и особняки новых хозяев. Предположение радикальное, но все возможно в нашем мире подлунном.

Одним словом, тренируются. А потом будут возмущаться, что еще пара батарей "Искандеров" появилась в Калининградской области. Видимо, в этом и смысл. В этом стратегия.

Стоит заметить, что для русской армии любые учения НАТО — еще один способ побольше узнать, каким местом анаконды это делают, кто кому и куда засадит трезубцем. Собственно, и составляющие воздуха после промчавшейся мимо колесницы с козлами старого Перкуна — тоже немаловажная информация.

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Темы НАТО русофобия Прибалтика учения НАТО страны Балтии военные учения
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