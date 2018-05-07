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Автор Петр Ермилин

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Мир

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если американский законопроект, выдвинутый республиканцами о санкциях на продажу оружия Турции, станет законом.

В конце прошлой недели американские законодатели опубликовали информацию о ежегодном финансировании обороны в размере 717 миллиардов долларов, в который включено положение о временном запрете на продаже оружия Турецкой республике.

В интервью CNN Чавушоглу раскритиковал такое решение, заявив, что неправильно налагать такое ограничение на союзника по Североатлантическому альянсу. Кроме того, он напомнил, что Турция разрешила США использовать свою авиабазу Инджирлик для нанесения авиаударов по сирийской территории в рамках борьбы с Башаром Асадом.

 «Если Соединенные Штаты налагают на нас санкции или предпринимают такой шаг, Турция на него ответит», - сказал Чавушоглу. «США должны отказаться от этого намерения».

Подразумеваемой целью спорного законопроекта являются 116 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, которые Вашингтон обещал продать Анкаре, из которых 100 готовы к отправке.

Законопроект во многом является ответом на недавнюю покупку Турции систем ПВО S-400 из России. Хотя отношения Турции с Россией по-прежнему далеки от дружбы, покупка вызвала раздражение у НАТО и США. Российское оружие, как заявляют их эксперты, несовместимо с системами обороны НАТО. 

Напомним, в апреле госсекретарь Майк Помпео заявил Чавушоглу, что США «серьезно обеспокоены» покупкой Турции S-400 (имея ввиду, конечно, что американские оборонные подрядчики систем противовоздушной обороны тоже не были в восторге).

Чавушоглу раскритиковал страх НАТО в связи с покупкой его страной российского оружия и обвинил альянс в попытке контролировать Турцию и ущемлять ее суверенитет.

«Турция не является подотчетной вам, это независимая страна ... Диктовать, что она может и не может купить, не может быть правильным подходом и не соответствует правилам нашего альянса», - сказал он.

В прошлом году обе страны временно сократили выдачу виз гражданам после того, как Турция арестовала сотрудника американского консульства в Стамбуле.

Турция, покидающая НАТО, станет лишь последним признаком того, что альянс «холодной войны» вступил в состояние краха, поскольку президент Трамп неоднократно критиковал его и критиковал большинство своих членов за то, что они не выплатили свою справедливую долю за свою защиту.

Необходимо отметить, что американский законопроект о запрете продажи оружия Турции вряд ли будет утвержден, пока это просто угроза законодателей-«ястребов». И тому есть много причин, в том числе и - кто заплатит за произведенные для Турции и неотгруженные F-35. Кто заплатит за те, которые уже в работе?

Есть и главный вопрос: если в результате этих действий Турция покинет НАТО, кто ж будет в этом виноват? Опять Владимир Путин?

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Темы F-35 нато Турция
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