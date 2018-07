Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times

Сотни тысяч футбольных болельщиков изо всех уголков планеты открывают для себя Россию. Англоязычные медиа полны репортажей с матчей и рассказов о России и ее обитателях. В целом репортажи о России носят положительный характер, однако в некоторых историях присутствует и откровенный хоррор.

Корреспондент газеты The Los Angeles Times Сабра Эйрс (Sabra Ayrеs) озаглавила свою статью "Мы фанаты. У нас праздник": забыв о холодных отношениях, футбольные болельщики наводнили Россию, чтобы посмотреть Кубок мира".

"Кондукторы поездов учились, как надо улыбаться. Полицейские в метро вынуждены были выучить несколько базовых выражений на английском, — сообщает читателям журналистка. — Построены новые стадионы, старые реконструированы. Продано более двух с половиной миллионов билетов на матчи, а гостиничные номера бронировались на месяцы вперед".

Россия готовилась к Чемпионату мира по футболу в течение нескольких лет. Сегодня она принимает сотни тысяч фанатов, прибывших посмотреть спектакль длиною в месяц, в течение которого 32 национальные сборные сразятся в 64 играх в 11 городах России, продолжает свой рассказ Сабра Эйрс.

"Как и сочинская Олимпиада 2014 года, Чемпионат по футболу призван показать во всем блеске Россию и президента Владимира Путина, продемонстрировать, что после двух десятилетий постсоветского хаоса Россия превратилась в страну с большими амбициями, — говорится в статье. — Однако Кубок мира проводится в тот период, когда отношения Кремля и Запада хуже, чем когда-либо со времен холодной войны. Путина сурово критикуют на Западе за аннексию Крыма в 2014 году, за поддержку пророссийских боевиков-сепаратистов на Восточной Украине. Соединенные Штаты обвинили Кремль во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Европейские лидеры утверждают, что Россия распространяет дезинформацию, чтобы посеять рознь между государствами Европейского союза. А Великобритания считает Путина ответственным за отравление бывшего шпиона КГБ и его дочери на английской территории в марте".

Кремль эти обвинения отвергает, называя их частью инициируемой США кампании по изоляции России, пишет корреспондент The Los Angeles Times. Журналистка напоминает, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон вызвал гневную реакцию своего российского коллеги Сергея Лаврова, сравнив проведение Чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года, проходившей в гитлеровской Германии. Пресс-секретарь Кремля назвал такое сравнение "абсолютно отвратительным", а пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова написала на своей страничке в сети Facebook, что Джонсон "отравлен ненавистью и злобой".

"Несмотря на встречный политический ветер, Россия инвестировала в чемпионат как финансовый, так и политический капитал. Москва выиграла право на его проведение в 2010 году, она построила новые площадки для проведения матчей, а также реконструировала старые.

Чемпионат проводится на 12 стадионах в европейской части этой большой страны, расходы оцениваются в 12 миллиардов долларов, более половины из которых были выделены из государственного бюджета.

Существенные расходы и сомнительные контракты стали поводом для обвинений в коррупции и кумовстве. В Санкт-Петербурге на реконструкцию стадиона "Зенит-Арена" было потрачено 1,5 миллиарда долларов, это делает стадион одним из самых дорогих в мире", — пишет американская журналистка.

А теперь — внимание! "Правозащитники обвиняют подрядчиков в том, что для ведения работ по ремонту "Арены" использовался рабский труд северных корейцев", — утверждает Сабра Эйрс.

Надо понимать, что она имела в виду северокорейских заключенных, чьим рабским трудом оплачен блеск "Зенит-Арены". Можно также предположить, что проницательная американская журналистка приняла за северокорейских зэков наших родных таджиков-строителей, которые носят униформу и, как правило, имеют безрадостный вид, почти как у зэков. Тем не менее, какой полет журналистской мысли!… Браво, Сабра Эйрс! You are the best.

"Еще до начала матчей группы правозащитников обращались к FIFA и лидерам государств с требованиями оказать давление на Путина из-за того, что, по мнению организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в России сегодня самая тяжелая со времен Советского Союза, — сообщает журналистка. — Human Rights Watch, а также организация Amnesty International отмечают репрессии в отношении российских представителей ЛГБТ, преследования журналистов и правозащитников, жестокие ограничения свободы слова, включая онлайн-цензуру и запрет на проведение оппозиционных митингов".

"Однако по мере прибытия десятков тысяч первых гостей, опасения по поводу нарушения в России прав человека и футбольного хулиганства отступили на второй план на фоне волнующих событий чемпионата. Он полностью преобразил Россию. Особенно это относится к Москве, которую украсили вывески и карты на английском языке, помогающие ориентироваться в центре города тем, кто не знает русский", — отдает должное России Сабра Эйрс.

Официальное видео Владимира Путина запечатлело его на фоне кремлевских шпилей. "Мы открыли миру нашу страну и наши сердца", — сказал Путин, добавив по-английски: "Добро пожаловать", продолжает констатировать факты автор статьи.

Журналистка The Los Angeles Times отмечает: несмотря на то, что граждане путинской России до сих пор превозносят победу Красной Армии над нацистской Германией, совершенную 73 года назад, а фасады многих зданий украшают коммунистические серп и молот. "Главные города России сегодня выглядят современно, по-европейски, в них открыты кафе, музеи мирового уровня, эффективно работает общественный транспорт", — удивляется американка.

Сабра Эйрс также цитирует Джизуса Кастро, преподавателя испанского языка средней школы, прилетевшего в Москву из Лос-Анджелеса, чтобы болеть за команду Мексики. "Да, это не Бразилия, и русские на первый взгляд не очень теплые и дружелюбные, — говорит учитель-фанат. — Нам рассказывали, что среди русских попадаются расисты и вообще нетолерантные личности. Но до сих пор русские, с которыми нам удавалось пообщаться, оказывались отличными людьми".

