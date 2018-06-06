"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"

На Петербургском международном экономическом форуме работали 15 тысяч участников из 70 стран. Подписано много важных соглашений. Каковы основные итоги и почему главный посыл форума пока остался малозамеченным? Для кого выступала Юлия Скрипаль? В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой на эти вопросы ответил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Депутат Госдумы Евгений Федоров (Единая Россия)

— Что вы думаете о суверенитете России?

— Его недостаток — главная причина всех проблем.

— Но все-таки он прибавляется, и есть надежда, что его станет больше. На Петербургском международном экономическом форуме, где мы с вами встречались, об этом и о многом другом интересном говорили. И не только говорили, соглашений подписано на 1,8 триллиона рублей. Как вы оцениваете работу форума? Как его итоги отразятся на международной обстановке и на имидже России?

— Действительно, нужно внимательно посмотреть на форум, проанализировать его итоги. Мне кажется, все уже заметили, что были как бы абсолютно разные форматы пленарного заседания и, собственно, всей работы форума. В любом случае это большое событие. Ведь 15 тысяч человек обсуждали экономические вопросы, выслушивали иностранных советников, как лучше нам тут что-то сделать в экономике и т. д.

На пленарном заседании, конечно же, всегда обсуждаются глобальные политические вопросы. Сейчас, конечно, оно было потрясающим. Крупнейшие новые лидеры — японские, французские и китайские — участвовали в этом заседании.

А тон, настрой задал Путин — как раз о суверенитете. Он сразу же в первых словах своей речи сказал, что для нас главное — вопросы суверенитета и национальной идентичности. И дальше выступающие начали активно обсуждать эту тему на формально экономическом форуме.

У Макрона вообще каждым пятым словом было именно слово "суверенитет". Другие тоже активно его употребляли в конце концов. Но я считаю, что это просто феерический результат, ясно видно, насколько для Франции это актуально.

И во время прений в ответ на слова Макрона о том, что Франция борется за суверенитет от США (потому что понятно, что не от России же), Путин предложил Франции военный союз, если Франция решит выйти из подчинения Соединенных Штатов Америки. Понятно, что Макрон как бы выпал в осадок после этого, заговорил о том, что у них есть французская армия, но суть от этого не поменялась.

Потому что Путин в лице Макрона дал предложение всем мировым лидерам, которые готовы выйти из подчинения США, обеспечить российским ядерным щитом, если они будут такую политику национально-освободительного движения проводить в своих странах.

Это относится, кстати, и к Германии. И Германия это хорошо услышала. А больше всего услышала, конечно, Турция, которая начала уже более активно действовать и сразу предложила вывести американскую базу со своей территории.

Вот это все, я думаю, главное. Впервые такое случилось. Еще недавно нельзя было даже представить себе такого, чтобы Россия предложила военный союз странам на основе мирового национально-освободительного движения против американского однополярного мира.

— Это главный итог ПМЭФ-2018, по-вашему?

— Я думаю, что главный, конечно же.

— В это же время как раз состоялось и долгожданное видеовыступление Юлии Скрипаль. Говорит и выглядит она вполне нормально, и платьишко весьма нарядное. По социальным сетям, кстати, активно ходили фотографии before и after. Была невзрачной девушкой с хвостиком, а потом стала прямо красавицей-раскрасавицей. Блогеры утверждают, что это чудодейственный эффект "Новичка".

Тем не менее, какой-то безобразный шрам на шее, который легко можно было скрыть каким-то высоким воротником. Она говорила совершенно подготовленные, продуманные слова о том, что она собирается вернуться в Россию и как она страдала…

В общем, все это было достаточно ожидаемо. Но при этом некоторые эксперты утверждают, что она говорила все-таки под давлением. И ее папу — основное действующее лицо — пока еще никто не видел.

Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что как-то у нас люди подзабыли о том, что есть такая конкуренция наций. Написаны миллионы томов шпионской литературы, которую в детстве мы все читали. А сейчас почему-то некоторые думают, вроде как бы этого уже и нет. Хотя все события говорят нам об обратном. Противостояние только усиливается.

Это операция спецслужб Великобритании с целью войны с Российской Федерацией, создание условий, в том числе внутренних, для воздействия на российские элиты, на олигархов, на пятую колонну, для того чтобы активизировать их в плане восстания против России, против Путина.

Именно для этого им нужен был этот сценарий. Собственно, как и более поздний с Бабченко, и все подобные провокации. Они всегда имели место, а сейчас их совершают особенно часто и нагло. Поэтому порой совершенно непродуманно. Поэтому и результаты часто бывают прямо противоположные.

Просто все это одно и тоже. ЦРУшники готовили все сразу — и там, и там, и вот там тоже. Все это они разрабатывали по определенным известным стандартным технологиям. Стиль этих технологий в принципе не меняется.

Из этого ряда — поджог рейхстага и сфальсифицированный штурм немецкой радиостанции в Данциге для начала войны против Польши, а затем — Второй мировой войны. И т. д. То есть это технологии исторические, и они постоянно повторяются. Все это продолжается и сейчас на наших глазах.

— В Югославии тоже были подобные провокации со снимками…

— Да, в том случае тоже использовали эту провокацию. А в английской отравляющей истории мы должны были как бы сдаться. Обратите внимание, английские власти от нас требовали признания капитуляции. А раз они требовали, значит, они имели основания предполагать, что мы так сделаем.

Ведь в истории с олимпийским движением и с допингом мы признались и покаялись во всем, чего даже не было. Хотя и косвенно. Прямо нет, но косвенным образом мы фактически признались во всем. Наши власти признали, что была такая система. То есть повели себя по принципу подчиненных перед начальством.

Это и позволило уже совершенно нагло устраивать глупейшие провокации и обвинять Россию совершенно бездоказательно. Поэтому все беды — от недостатка ума и суверенитета.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеосюжеты о ПМЭФ-2018

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook