А вдруг война: Трамп носит в кармане коды запуска ядерных ракет

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выразила опасения по поводу "игры ядерными мускулами", которая возобновилась в мире после начала противостояния между США и Россией - и еще сильнее обострилась на фоне конфликта между Штатами и Северной Кореей.

Автор этой статьи - доктор Ульрих Кюн, старший научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) и Фонда Карнеги за международный мир (англ. Carnegie Endowment for International Peace).

По мнению автора статьи Ульриха Кюна, "бряцание ядерным оружием" стало модным на мировой арене - и если Москва всегда с легкостью говорила о своем потенциале, то теперь и американская риторика ничем не уступает (а порой и дает фору) российской.

"Для Трампа ядерное оружие изначально является очевидным признаком власти, и, следовательно, - в духе его предвыборного обещания "сделать Америку великой снова" - требует наращивания. Ядерный арсенал США (который в настоящее время оценивается в 4480 боеголовок) должен быть "значительно усилен и расширен", - такое требование выдвинул Трамп в конце 2017 года. По неподтвержденным сообщениям анонимных источников в Белом доме, президент неоднократно спрашивал своих советников, почему нельзя использовать ядерный потенциал страны", - пишет FAZ.

Несколько дней назад в своем новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын напомнил, что у него есть пресловутая "красная кнопка". Трамп тут же отозвался, написав в своем твиттере, что тоже имеет "красную кнопку", причем гораздо более мощную, функциональную и опасную: это даже не кнопка, а коды для запуска ракет, которые президент США якобы выгравировал на своей пластиковой банковской карте (так он сам утверждает).

По мнению автора статьи, эта воинственная риторика не повод для смеха, хотя и выглядит до смешного напыщенной. Ульрих Кюн опасается, что когда-нибудь при неблагоприятном стечении обстоятельств одно из подобных высказываний, особенно радикальных и агрессивных, будет воспринято как сигнал о готовности перейти к реальным действиям и спровоцирует панику, которая в итоге подтолкнет к этим самым реальным действиям.

Эксперт полагает, что Трамп недооценивает серьезность настроя Северной Кореи - но и его самого, в свою очередь, недооценивают союзники США. "Своими высказываниями и записями в Twitter он демонстрирует полное пренебрежение интересами Южной Кореи и политическими процессами на Корейском полуострове в целом. Неудивительно, что Сеул разочарован и постоянно задумывается о возможности создания собственного ядерного арсенала и обретению независимости от своего великого защитника", - пишет Кюн.

По его словам, Трамп своим необдуманным поведением провоцирует ядерный кризис глобального масштаба, когда стратегия сдерживания может утратить актуальность из-за большого количества стран, обладающих собственными "красными кнопками".

"Кто может обвинять такие государства, как Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия или Иран, в стремлении полагаться в первую очередь на собственные силы в условиях этого "ядерного хвастовства" и политического безрассудства? Система ядерного нераспространения, которая кропотливо создавалась на протяжении десятилетий, будет потеряна. Мир дистопии с 25 ядерными "державами", однажды описанный Джоном Кеннеди как "самая большая опасность", может стать печальной реальностью", - предупреждает ученый.