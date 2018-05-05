12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. С тех пор, вплоть до начала девяностых прошлого столетия, миром было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Эти системы не были совершенными, но в целом баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

В настоящее время действуют несколько соглашений, направленных на предотвращение наихудших сценариев, но, похоже, они окончательно забыты и не выполняют своих целей.

Тем не менее, никто бы не подумал, что май 2018 года будет месяцем на грани войны, когда экспертам остается только угадывать, когда она начнется, насколько распространится, и сколько участников будут принимать в ней участие. Это страшно, но это то время, в которое мы с вами живем. С самых худших дней холодной войны это никогда не было таким напряжением.

Итак, признаки надвигающейся войны

2 мая и до 14-го числа в Эстонии и Латвии началось крупнейшее учение НАТО с 1991 года с участием 3 000 военнослужащих из 16 стран . Эстония и Латвия граничат с Российской Федерацией. В мае и июне в Латвии пройдут пять военных учений. Эта деятельность достаточно интенсивна, чтобы Москва интерпретировала ее как подготовку к войне.

В июне в Балтии пройдут масштабные тренировки BALTOPS и Sabre Strike 2018. В Европе будет размещена бронетанковая бригада США - не менее 4000 солдат в сопровождении около 90 танков Абрамс, боевых машин Брэдли, 18 самоходных гаубиц Паладина и других транспортных средств.

Этим летом в Польше состоится крупнейшее в истории НАТО мероприятие «Анаконда 2018» . Это крупнейшее учение, организованное альянсом с конца холодной войны, в котором принимают участие около 100 000 военнослужащих, 5000 автомобилей, 150 самолетов и вертолетов и 45 военных кораблей. Такая огромная сила, естественно, заставит Россию насторожиться.

В апреле активизировалась воздушная полиция НАТО . В этом году альянс проведет 80 совместных учений в Европе, в основном направленных на подготовку к войне с Россией.

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Она проходит в то время, когда конфликт в Донбассе в Украине становится все жарче. Эскалация напряженности намеренно создается США в том числе поставками систем противотанковых Javelin украинской армии. Это первая передача смертельного оружия.

1 мая Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором говорится, что американские военные переходят на новый этап своей операции в Сирии. Коалиция, возглавляемая США, SDF и ее таинственными «местными партнерами». Также упоминались Турция, Израиль, Иордания, Ирак и Ливан.

«Исламское государство» не было большой проблемой для Бейрута, но теперь Ливан, скорее всего, окажется полем битвы, который будет использоваться многими странами, особенно в Израилем и Ираном.

Официально миссия предназначена для уничтожения остатков «Исламского государства» (ИГИЛ), но эту причину необходимо воспринимать с иронией. Все, что осталось от ИГИЛ, ничтожно, и с ним можно справиться без помощи возглавляемой США коалиции.

Ситуация в Сирии взрывоопасна, после последних ракетных обстрелов страны США, Великобританией и Францией. Конфликт готов разгореться с новой силой. Во главе СДФ и сирийских регулярных сил США недавно участвовали в прямых столкновениях (что говорит о внутреннем развитии пока локальной войны) и совпадало с израильскими авиаударами против сирийских и иранских войск.

Эти военные приготовления происходят одновременно с тем, что премьер-министр Нетаньяху обвиняет Тегеран в якобы обмане в ядерной сделке. США сразу заявили, что доказательства «убедительные». Израильский парламент проголосовал за предоставление премьер-министру полномочий объявлять войну или назначать крупную военную операцию без предварительного одобрения его кабинета безопасности.

Президент США Дональд Трамп, возможно, заявит об отказе от «ядерной сделки» с Ираном на открытии временного нового посольства США в Иерусалиме 14 мая На церемонии открытия, возможно, будут объявлены новые санкции против Ирана - страны, которая тесно сотрудничает с Россией в Сирии и других местах.

Все события, происходящие в Европе и Сирии, напрямую влияют на безопасность России. Для разжигания конфликта в Европе сегодня достаточно искры. Самое любопытное, что такие искры уже давно появляются то тут, то там. Так называемое "дело Скрипалей" - одно из таких искр для разгорания пламени.

Если вам известны еще какие-то признаки войны, дополняйте их в комментариях. До нападения фашистской Германии на СССР таких признаков было также достаточно, однако положение страны, защищающейся от агрессора, действующего одновременно на многих фронтах, было легче: все-таки между СССР и Германией было несколько прослоек. Сегодня у России есть практически единая госграница со странами НАТО и теми, кто молится на альянс. Наблюдение и знания о фактах позволят нам лучше анализировать то, как и когда попытается потенциальный противник атаковать нашу страну. Потому и приглашаем вас в комментарии...

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