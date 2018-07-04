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Автор Станислав Варыханов

Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента

Мир

В то время как сотни тысяч футбольных болельщиков со всех концов планеты открывают для себя real Russia, англоязычные медиа не скупятся не только на репортажи с матчей, но и на художественные описания России и ее жителей. В целом, рассказы о России и россиянах носят доброжелательный характер. Пробежимся глазами по некоторым из них.

Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента. 389048.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Американское издание Breitbart. com с репутацией правоконсервативного опубликовало статью "Русский политик обращается к женщинам: не вступайте в сексуальные отношения с иностранцами во время Кубка мира". Корреспондент Дилан Гуинн (Dylan Gwinn) приводит умозаключения депутата Государственной Думы Тамары Плетневой, которая обратилась с таким призывом к соотечественницам в преддверии Кубка мира.

"Когда русская женщина ощущает потребность в сексе, ей следует заняться им с представителем своей же расы", — цитирует американский журналист члена комитета по делам семьи, женщин и детей нижней палаты российского парламента.

В статье говорится, что Плетнева считает чемпионат мира угрозой, поскольку его последствием может стать рост числа одиноких матерей. Она напоминает о детях, родившихся от иностранцев еще в советское время.

Если же иностранец-родитель является представителем другой расы, "то все обстоит еще хуже", считает депутат Государственной Думы, чьи слова повторяет американский портал. "Я не националистка, но тем не менее. Я знаю, что такие дети страдают, что отцы их бросают, и они остаются здесь с матерями. …Мне бы хотелось, чтобы люди женились по любви в своей собственной стране на гражданах России вне зависимости от их национальности, создавали хорошие семьи, жили в гармонии, рожали детей и растили их", — добавила Тамара Плетнева.

Ее слова прогремели в информационном поле России и быстро забылись. Зато мимо наблюдений Плетневой не прошел популярный американский ресурс, а это уже первый шаг на пути к мировой славе.

В России рекомендации депутата Плетневой, похоже, услышаны не были. Они потонули в грохоте футбольных оваций и не произвели никакого эффекта. И если отечественные блюстители нравов адресуют свои наставления российским представительницам прекрасного пола, то американский телеканал CNN рассказывает о недостойном поведении русских мужчин.

В объектив CNN попало двое таких мужчин. В репортаже корреспондентов Джеймса Мастерса и Джианлуки Меззофиор говорится о том, как бразильская журналистка Джулия Гуимараес (Júlia Guimarães) отреагировала на поцелуй неизвестного мужчины во время прямого репортажа из Екатеринбурга. Поцелуй заставил корреспондента SportTV прервать вещание, Джулия Гуимараес обратилась к своему обидчику по-английски и на повышенных тонах: "Никогда так не делайте, ОК? Это невежливо, это неправильно. Никогда не поступайте так с женщиной, ОК? Имейте уважение!"

Коварный поцелуй в Екатеринбурге заставил бразильскую журналистку оставить пост в сети Twitter: "В Бразилии со мной такого никогда не случалось. В России подобное произошло уже дважды. Грустно. Стыдно. Печально, что русские считают себя вправе так поступать".

Еще более душераздирающий случай произошел в Саранске с колумбийской журналисткой Джулиет Гонзалес Теран (Julieth González Therán). В тот момент, когда она вела прямой репортаж, любвеобильный мордовский мужчина не только поцеловал девушку, но и схватил ее за грудь!

Джулиет Гонзалес Теран надо отдать должное — она героически продолжала вести репортаж, как будто с ней ничего не случилось. Однако позже в интервью немецкому каналу Deutsche Welle она сказала: "Мы не заслуживаем подобного обращения. Я разделяю радость, которую доставляет людям футбол, но нужно понимать разницу между симпатией и харассментом".

"Чемпионат по футболу должен показать Западу, что Россия не находится в изоляции. Очередная попытка Владимира Путина провести ребрендинг страны", — под таким заголовком вышел репортаж на сайте канадской телекомпании CBC News. "После шести лет крайне вялого экономического развития, частично вызванного западными санкциями и ухудшающимися отношениями с большинством стран НАТО и Европы, Россия отчаянно нуждается в том, чтобы продемонстрировать: изоляция со стороны Запада не сломила ее дух, и она способна организовать грандиозное шоу, которое наблюдает весь мир", — утверждает автор репортажа Крис Браун.

"Впечатления футбольной болельщицы из Канады Летисии Мандраер превзошли все ее ожидания. "Я приятно удивлена", — говорит Летисиа, наблюдая за тем, как ее 11-летние сыновья-близнецы играют на поле молодежного турнира, проводимого в рамках чемпионата. Жительница Монреаля выиграла бесплатную поездку в Россию, спонсором выступил российский нефтяной гигант "Газпром", — говорится в репортаже CBC News.

Летисиа Мандраер была в Москве в начале 1990-х годов вместе с родителями-дипломатами. "Центр Москвы сильно изменился, он очень симпатичный, — делится впечатлениями гостья из Монреаля. — Люди дружелюбны".

"В течение месяца Россию посетит более миллиона иностранных гостей, их обеспечат бесплатными билетами на поезда, для того чтобы они смогли увидеть матчи, проводимые в 11 городах, — говорится на сайте CBC News. — Самый большой эффект должны иметь впечатления о России, с которыми гости чемпионата уедут домой".

Канадский телеканал цитирует российского аналитика Андрея Кортунова: "Люди приехали в Россию, и они своими глазами видят, как живут русские. Они видят, что мы не поддаемся давлению, что мы выживаем, мы полны оптимизма и уверенности в себе. В этом заключается главный месседж".

Благодаря тому, что игры проводятся в большом количестве городов, а также благодаря безвизовым поездкам для тех, кто приобрел билеты на матчи, иностранцы получают уникальную возможность личного общения с русскими, говорит российский эксперт. Это одинаково полезно и для иностранцев, и для русских, особенно тех, кто редко бывает за границей, уточняет он. "По телевидению мы видим много негатива о Западе, о людях в западных странах, об их обществе, правительствах. Поэтому для русских весьма полезно лично знакомиться с представителями других стран, мы должны понять, что у нас нет причин считать друг друга врагами".

Андрей Кортунов не считает, что одиночное событие, даже такое крупное, как Чемпионат мира по футболу, подвигнет российское руководство на существенные перемены в политике. То же самое относится к руководству западных стран. "Для того чтобы отношения России и Запада изменились, необходим более серьезный импульс", — утверждает он.

"Его слова иллюстрирует недавнее предложение Дональда Трампа пригласить Россию вернуться в G7, хотя коллеги по "большой семерке", представляющие крупнейшие экономики мира, это предложение отвергли, обосновав свою позицию тем, что Путин продолжает оставаться антагонистом с тех пор, как Россию выдворили из G7 после аннексии Крыма", — говорит московский корреспондент CBC News.

Он отмечает, что российское государственное телевидение уделяет много эфирного времени впечатлениям, которыми делятся люди, впервые посетившие страну. В одном из сюжетов была показана группа французских, аргентинских и бразильских болельщиков, совершавших экскурсионную поездку по Москве. Они останавливались, чтобы перекусить русскими блинами, танцевали под русскую фольклорную музыку, а в конце взялись за руки и, подпрыгивая, скандировали: "We love Russia!"

В другом репортаже с российскими журналистами делились впечатлениями их иностранные коллеги, приехавшие освещать Кубок мира. "Я был в Москве десять лет назад, — сказал египетский журналист Мохаммед Аль Салкхла. — Город изменился до неузнаваемости. Улицы вымыты и прекрасно ухожены".

Фотограф из Индонезии Панча Сукани был также преисполнен теплых эмоций: "Каждый должен увидеть эту страну и этих людей! Они не имеют ничего общего с тем, как их представляют за океаном. Я пока не встретил ни одного грубого или агрессивного человека".

"Тем не менее, нет недостатка и в критике России со стороны тех, кто воспринимает проведение Кубка мира в этой стране как нечто непотребное", — говорится в репортаже.

Большинство западных лидеров чемпионат проигнорировали. Финансист и борец за права человека Билл Браудер обвинил участвовавшего в церемонии открытия британского певца Робби Уильямса в том, что он "продал душу" Владимиру Путину. Браудер является яростным критиком Путина, приложившим немало усилий для того, чтобы правительства ряда стран, включая Канаду, внесли в свои законодательства поправки, вводящие санкции против влиятельных фигур путинского режима, говорит канадский журналист (вероятно, он имел в виду "акт Магнитского").

Накануне открытия чемпионата группа "Репортеры без границ" выпустила доклад с резким осуждением того, как Путин обращается с оппонентами. В этом докладе по степени свободы прессы Россия занимает 148-е место в списке из 180 стран. В докладе также отмечается, что в настоящее время в застенках российских тюрем находится больше журналистов, чем когда-либо (оставим это утверждение на совести составителей доклада. - Ред.).

"Однако сам Путин, похоже, очень удовлетворен тем, как его страна подготовилась к чемпионату. Он записал видео, на котором приветствует гостей по-английски. На встрече с сотнями делегатов FIFA он выразил им благодарность за помощь в организации Кубка. "Я хотел бы подчеркнуть приверженность FIFA-принципу "спорт без политики", — цитирует канадский журналист слова российского лидера.

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