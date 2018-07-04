Fake news для нужных политических решений

Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Новые возможности опять поставлены на службу лжи, злу и вражде. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

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— Андрей Петрович, сейчас в мире происходят глобальные и очень страшные, опасные события — нынешний политический период сравнивают и со временем Карибского кризиса, когда мир уже стоял на грани. Как вы это оцениваете — действительно все так плохо или еще хуже? Хватит ли разума у человечества все это удержать?

— Да, сегодня весь мир серьезно озаботился динамикой развития взаимоотношений между ведущими мировыми государствами — Россией и Соединенными Штатами Америки. Но и эта недавно вернувшаяся расстановка сил уже меняется.

Конечно же, теперь все учитывают еще не полностью раскрытый Китай, все только говорят о возрастании его потенциала, военного в том числе. Если торговые войны перерастут в довольно жесткое противостояние между Соединенными Штатами Америки и Китаем, то тоже произойдут просто тектонические сдвиги.

Сегодня Соединенные Штаты Америки стремительно обостряют отношения с Россией. Их желание доминировать, невзирая ни на что, с какими-то средневековыми приемами прямого военного давления, и приводит к тому, что весь мир содрогается.

Поэтому и проводятся аналогии с Карибским кризисом или даже вообще вспоминают начало Второй мировой войны. В СМИ часто встречаются фразы: "это является началом Третьей мировой войны"; обсуждается, когда она начнется, в какой точке планеты…

Все это, конечно, серьезно будоражит информационное пространство. И мне кажется, что на сегодняшний день появляются такие технологии, которые приводят к состоянию жесткого противостояния. А самое плохое, что при этом порой нет даже понимания того, какими технологиями обуздать это скатывание в пропасть.

XXI век — эпоха информации. Это значит, что мы все будем очень хорошо информированы. Это задело наше самолюбие, мы получили в руки интернет, этот механизм позволяет всем выйти в информационное пространство и тоже высказать свою точку зрения.

Казалось бы, человечество получило возможность прекрасно, благоприятно существовать и выстраивать добрые соседские отношения. Но мы не видели второй — обратной и крайне негативной — стороны медали.

А оказалось, что появляются технологии fake news, которые вызывают у здравомыслящего человека просто сарказм. Но при этом мы убеждаемся, что они работают. Возьмите дело с отравлением Скрипалей, ведь это вызывает улыбку, смех у россиян…

— Это у нас вызывает, а на Западе люди в ужасе…

— Большинство в ужасе от того, что они видят правду, но не могут ничего сделать. Потому что политическое руководство так все зашорило и механически зажало, что они вынуждены поддерживать, хотя бы молча, свое руководство.

— Итог истории fake news со Скрипалями до сих пор еще не подведен, их даже толком никто не видел. Там, конечно, изначально слишком много очевидных фейков и слишком быстро названы виновные. "Возможно, это, скорее всего, Россия, потому что больше некому" — такие выводы, действительно, не поддаются даже комментариям каким-то. Но выслано большое количество дипломатов, очень много всего произошло после этого крайне недружественного действа. Все это имеет серьезные реальные последствия.

— Да, все это бездоказательно, но все западные страны тут же поддерживают тех, кто обвинил. Уже тогда я предполагал, что следующей точкой будет, конечно же, Ближний Восток.

Историю со Скрипалями слепили специально для того, чтобы убедить весь мир: видите, в Европе Россия применяет боевые химические отравляющие вещества, — значит, на Ближнем Востоке она тем более способствует тому, чтобы режим Асада применял их…

Там эти fake news зиждятся на "Белых касках", постановочные сценарии которых давно известны. Но опять же все эти многочисленные явные fakes являются для Запада основанием для принятия политических и даже военных решений. В данном случае — о ракетном ударе по суверенному государству.

Эти технологии с применением химического оружия как оружия массового поражения давно апробированы Западом. Теперь они их отработали даже у себя. В этом есть большой риск, но и явное преимущество, ведь они никого не пускают, говорят, что хотят, зачищают даже землю…

— Даже кошек расстреляли из гранатомета. Почему ни у кого это не вызывает вопросов? Весь мир настолько запуган?

— Многие изначально задумались над тем, почему так происходит. Моя версия в том, что fake news сегодня — это та черная, страшная сторона медали развития информационного общества, которую мы сразу не увидели, а сейчас пожинаем плоды.

Мы получаем такой мощнейший контент, в котором эти фейковые новости просто должны потеряться, это просто смешно. Но их раскручивают, и кто-то из этого потока информации специально вытягивает эти фейковые новости.

Получается, что это политические лидеры, которые обладают таким ресурсом: власть, СМИ, разведка, военная разведка, общество… Когда можно получить достоверную информацию, они предлагают фейковую. И получается, что сегодня fake news решают все проблемы по принятию нужных политических решений.

Какие бы они ни были, они бездоказательно обосновываются вот такой глупой информацией, которая не несет в себе реального, объективного смысла. Но она надумана и сфабрикована специально для того, чтобы провести определенное политическое решение.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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