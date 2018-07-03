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Автор Василий Амирджанов

Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке

Мир

Белый дом объявил о встрече президентов России и США, которая должна состояться 16 июля в Финляндии. Кремль подтвердил, что это не очередной англосаксонский фейк. Пока, по крайней мере, эта дата актуальна. Что там случится на лужайке или в кустах резиденции американского президента, что заставит его изменить планы, неизвестно.

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Президен России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

На фоне вроде бы нелогичных и запутанных движений американского президента в геополитической посудной лавке вырисовывается вполне читаемая картина. Трампа травят внутри страны. И он, как солдат, намерившийся непременно сходить в самоволку по очень важному делу, пытается осуществить свои планы и выполнить предвыборные обещания.

Причем планы о создании адекватной схемы взаимоотношений с Россией, которая своими "Сарматами" и "Авангардами" на сегодняшний день является летальной угрозой для США. Ну, если не говорить о гигантских нереализованных возможностях в экономической сфере от потенциала сотрудничества двух стран.

Санкционными играми Штаты уже фактически отлучили Евросоюз от российского "пирога", потому самое время опередить конкурентов, то есть ближайших их союзников. Стало быть, пора говорить с Путиным, пока сателлиты подсчитывают убытки от своего участия в санкциях в отношении России и внезапных торговых пошлин со стороны США.

Конфронтация, опустившая отношения России и США на уровень городской канализации, привела самих американцев в ловушку. Вместо того, чтобы осуществить задумку с изоляцией России, американские политики сделали все, чтобы объединить вокруг Москвы несогласных с исключительностью США государств.

Помимо всего прочего, было нарушено главное правило американского геополитического покера: никогда одновременно не ссориться с Россией и Китаем. Побили горшки не только с Пекином и Москвой, но и вступили в клинч с Канадой, Мексикой и Евросоюзом, чему последние сильно удивились. Рано или поздно все равно пришлось бы что-то с этим результатом делать.

Выступая перед журналистами, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который явно гордится репутацией лютого недоброжелателя России, сообщил, что Дональд Трамп на встрече в Хельсинки хочет прояснить для себя позицию России по ключевой мировой повестке.

Было бы удивительно, что США, имея мощнейшие разведывательные структуры и аналитические центры все никак не могут уяснить позицию страны, которая, по их же словам, способна уничтожить в военном плане их звездно-полосатую цитадель исключительности. Вот тут есть один существенный нюанс.

Могут и не знать или знать, но не всё. В разговоре с одним из ветеранов американских спецслужб мой собеседник сетовал на недальновидность его действующих коллег, которые предоставляют наверх не объективную информацию, а только ту, которая годна ко двору. Не очищенные от примесей идеологии сухие данные для адекватного принятия решения руководством страны, а причесанные сочинения на заданную тему. Как для голого короля.

Такого, как говорил тот ветеран, не было никогда при президенте Рональде Рейгане, когда тот боролся с Советской Россией. Про сокращение или уничтожение русских отделов как в дипломатическом ведомстве, так и в других государственных структурах США моему собеседнику было просто больно говорить.

Отрыв от реальности в годы холодной войны был просто невозможен. Цену ошибки во взаимоотношениях двух мощнейших ядерных держав понимали все. Нынешняя самоуверенность англосаксов гибельна для всей планеты, а не только для отдельно взятых государств. Это и тревожило американского профессионала.

Видимо, и поэтому президент Трамп, как опытный бизнесмен, хочет сам найти ответы на вопросы, на которые в свой администрации и у своих американских спецслужб, самых многочисленных в мире, он получить не в состоянии.

Любопытно, что в контексте встречи президентов России и США американцы хотят, по словам того же Болтона, поговорить о статусе Крыма. Тема принадлежности Крыма ни представителями МИД России, ни в Кремле в принципе не рассматривается как предмет для обсуждения. Вероятно, что слухи о возможном признании Соединенными Штатами выбора жителей полуострова обретут реальное воплощение.

Это, разумеется, очень опасная тема для Соединенных Штатов, потому что вся политическая верхушка страны, компании и банковские учреждения неминуемо попадут под жесткие санкции Украины. Тогда Америке будет практически невозможно стать снова великой, как обещал своим избирателям Дональд Трамп.

В Вашингтоне официально признают, что Москва не стремится к конфронтации и предлагает обсуждать на основе равноправия и взаимного уважения интересов все проблемы без исключения. Стало быть, президенты встречаться будут не для того, чтобы поговорить о погоде и махнуть по стопочке под балтийскую килечку.

Учитывая деловые способности Дональда Трампа, последовательность, решительность и способность к геополитическому дзюдо Владимира Путина, которым мировая общественность уже была свидетелем, вполне возможно, что уже есть практически согласованные проекты документов.

Выбор места встречи видится неслучайным. Оно исторически перекликается с подписанием одного из ключевых международных документов ХХ века, увидевшим свет в столице Финляндии 1 августа 1975 года. Вполне вероятно, что после встречи на высшем уровне мир увидит новые Хельсинкские соглашения, которые смогут сделать мир чуть безопаснее. В любом случае личная встреча, пусть и на узкой дорожке, полезнее ощущения фейкового благоденствия.

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Трамп объяснил, почему хочет дружить с Путиным
Темы Хельсинки безопасность Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа
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