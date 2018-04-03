"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды

Страсти вокруг Скрипалей никак не утихнут. Почему, кому это нужно и что мы делаем не так? Об этом - председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин.

Сидели вчера в ресторане одной из иорданских гостиниц. Я заказал кальян. Из-за соседнего столика тут же повернулась к нам старушка, вежливо сообщившая, что она из Ирландии и ей очень интересно, что это такое я курить собрался. Мы объяснили, как смогли. Она что-то рассказала про свою жизнь. Мы тоже, сообщив между делом, что сами из России.

Вот это "между делом" оказалось роковым для продолжения общения. Старушка быстро и тихо смылась. Я полез за новостями в мобильник, обнаружив, что МИД России в очередной раз сколько-то там вопросов задал очередному государству по "делу Скрипаля". Выяснилось, что всё те же, корреспонденты "Правды.Ру" о них уже не первую неделю пишут, как и остальные наши коллеги. Отечественные средства массовой информации и занимающие очень высокие посты официальные лица день за днем зачем-то пытаются убедить россиян и, если повезет, западную аудиторию в том, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению двойного, как сейчас говорят, шпиона.

Ну, убедили нас, хорошо. Дальше-то что? Для западной ведь аудитории все эти многочисленные сообщения о вопросах МИДа России означают только одно: если пытаются оправдываться, значит, что-то там с причастностью нашей страны к отравлению шпиона да есть. И если ошиблась Мэй, то совсем чуть-чуть: русские-то вон как изворачиваться начинают.

Вся информационная тактика России с "делом Скрипаля", на мой взгляд, — очевидная игра в поддавки. Неужели никто больше этого не видит?

Если нет, то давайте попытаемся простые слагаемые пиара разложить по полочкам, ответив на несколько вопросов.

— Как и зачем случилось отравление Скрипаля с дочерью?

— Этого отравления или чего-то аналогичного не могло не случиться после обнародования президентом России второй части послания Федеральному собранию. Западные милитаристы потерли руки, порадовавшись нежданному подарку в виде мотивации для увеличения собственных бюджетов за счет государственных средств. Если вы посмотрите на страны, которые в ходе дипломатических высылок побили рекорды, то обнаружите, в какой из них у национальных военно-промышленных комплексов все уже "на мази". Поправки к бюджетам уже практически готовы, на уровне внешнеполитических ведомств все "схвачено", можно идти в парламенты.

— Это общие рассуждения, но нет ответа на главный вопрос. Скрипаля-то с дочерью зачем было травить?

— А как еще практически в начале нового финансового года обеспечить изменение национальных бюджетов парламентариям? Ведь среди них не только те, кто получает дотации от лоббистов ВПК, есть и те (и их часто большинство), которые никаких денег от военных промышленников не получают. Их надо убеждать. И, может быть, в первую очередь даже не их самих, а их избирателей: ведь увеличивать и без того большие траты на военно-промышленные комплексы можно, только сокращая другие части бюджета, и в первую очередь — социальные.

— Так зачем все-таки Скрипаля травили?

— За тем и травили, чтобы через использование известного всем рефлекса самосохранения у избирателей западных стран вновь появилось ощущение опасности, угрожающей их конкретным жизням. Только при этом условии они готовы не задавать вопросы парламентариям, почему сокращаются ассигнования на образование, медицину, социальные пособия. Жизнь — дороже.

Это были главные вопросы о том, что происходит и почему с "делом Скрипаля". А как бы вы смогли иначе объяснить гражданам западных стран, зачем надо еще больше увеличивать военные бюджеты, если они у них и так растут, в то время как у России — падают?

Ну и теперь давайте попробуем вместе ответить, кто является объектом классической пиаровской кампании с использованием рецепта "чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят"?

Обманутые Мэй, Трамп, Макрон, Меркель и зависимые от них главы других государств?

Нет?

Да, наверное, все-таки западное общественное мнение, на пункты поддержки которого все эти лидеры стран и национальные парламентарии молятся, разбивая лбы об пол.

Тогда зачем Россия (а ведь у нас есть кто-то, кто отвечает за информационную повестку для западной аудитории) продолжает долбить западную аудиторию "вопросами МИДа", которые получают противоположный эффект ("если оправдываются, значит, виновны").

Где заявления о том, что на фоне сокращающихся военных расходов России и увеличения трат на социальное развитие в нашей стране на Западе происходят обратные процессы? Где официальные заявления на тему "кому выгодно?". Где, наконец, инфографика, как и за счет чего будут увеличиваться военные бюджеты в западных странах?

И, знаете, рассуждая логически, мы можем придти к очень печальным выводам.

Например, что некоторые российские официальные лица, отвечающие за эффективную контрпропаганду, могут оказаться содержантами военно-промышленных лоббистов западных стран. А как еще, если налицо — информационные поддавки, в которые играет сегодня российская государственная пропагандистская машина, которая явно работает на Запад и даже не пытается выработать вменяемые тезисы. Те, которые могли бы убедить западное общественное мнение, что "Скрипаль" — разработка самого Запада, пиарщиков из той страны, в которой ВПК сможет отщипнуть побольше бюджета у социальной сферы. И, соответственно, России это отравление совсем не на руку накануне ЧМ-2018.

Хотя есть и другой вариант, исключающий работу западных военно-промышленных лоббистов в информационном командовании России в сфере иновещания. Он прост: в России уничтожено такое направление, как контрпропаганда, как класс. Нет у нас контрпропагандистов. Уничтожены. Некому больше бороться в России с тупой (а я бы сказал — тупейшей) пропагандой по темникам, в результате которой не только государственная, но и народная дипломатия (помните Саманту Смит, например?) будет похоронена.

Именно поэтому старушки из Ирландии, Англии, Америки, Франции и т. д и т. п. будут бояться русских, в то время как думать им надо о том, что "дело Скрипаля" было изобретено для ущемления их прав и прав их детей и внуков.

Мы не на пороге жесткого информационного противостояния, питающего военно-промышленный бизнес разных стран. Мы уже живем в нем. Чуть-чуть и — всеобъемлющая война, которая может разразиться с украинского или сирийского какого-нибудь инцидента. А это страшно.

Но мы продолжаем играть в поддавки. Давайте попробуем ответить в комментариях — это некомпетентность или выполнение договоренностей с западными лоббистами?

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Кто разжигает информационные войны?