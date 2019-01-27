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Автор Редакция рубрики "Общество"

Владимир Губарев: "Правда.Ру" - чистое зеркало сегодняшнего дня

События недели

27 января исполняется 20 лет интернет-изданию "Правда.Ру". В связи с юбилеем мы предоставили слово нашим давним друзьям, пожелавшим высказать свои поздравления и пожелания.


Владимир Губарев о "Правде.Ру" к 20-летию издания

Поразительно, но выступающие на наших веб-страницах в качестве комментаторов, экспертов и авторов, эти известные в медийном пространстве люди, не сговариваясь, отметили, как трудно на протяжении стольких лет высоко держать журналистскую планку, чтобы правдиво информировать свою аудиторию.

Писатель-фантаст, драматург, журналист Владимир Губарев

— Обычно в праздничные дни на юбиляра смотрят сквозь призму прошлого. Мол, вот такие-то достижения, вот там-то он выделялся от остальных и т. д. и т. п. А я хочу взглянуть на юбиляра сквозь призму будущего. Вот полетим лет на сто, на двести в будущее, и оттуда мы пытаемся разглядеть, что происходит сегодня и кто нам будет рассказывать о сегодняшнем дне лучше, чем все остальные.

Писатели, литература? Писатель — он размышляет о вечном и поэтому не очень обращает внимание на сегодняшний день.

Может быть, театр? Но театр интересуется некоторыми признаками сегодняшнего дня в прошлом и опять-таки не дает представление о сегодняшнем дне.

Может быть, кино? Но кино — это мир иллюзий, не более того. Телевидение, к сожалению, наше телевидение, обслуживает власть и выражает точку зрения власти, а не народа, не людей.

И так остается только журналистика. Только в зеркале журналистики можно увидеть тот сегодняшний день, который мы с вами переживаем и который мы представляем. Это зеркало, отражающее действительность, должно быть правдивым, должно быть чистым, незапятнанным. И только в этом случае оно вызовет доверие.

Вот, мне кажется, я уверен в этом, что "Правда.Ру" — это чистое зеркало сегодняшнего дня. И оно очень точно, объективно и всесторонне отражает нашу действительность. И к нему относятся с доверием, потому что "Правда.Ру" — это прежде всего правда.

Мне посчастливилось много лет сотрудничать с "Правдой.Ру". Я веду рубрику "Чаепития в Академии". Уже более 200 крупнейших ученых страны, тех самых ученых, которые представляют интеллект нации, которыми мы гордимся, которые обеспечивают и прошлое, и настоящее, и будущее страны, ни один из них не отказался, когда я говорил, что будет беседа представлена в "Правде.Ру". Подчеркиваю, более 200 крупнейших ученых страны, интеллектуалов. И каждый из них с удовольствием принял приглашение "Правды.Ру". Не говоря уже о космонавтах и других замечательных людях.

Я хотел бы сказать еще об одном. Я прихожу сюда, как к себе домой. Здесь тепло, уютно, замечательные люди, прекрасные сотрудники. Но одного я хотел бы, конечно, выделить — Вадима Горшенина. Я с ним познакомился уже, наверное, более 30 лет назад.

Однажды ко мне в "Правду", где я занимал один из руководящих постов, был заместителем главного редактора, пришла группа молодых ребят из МГУ с факультета журналистики, сказали: "Мы хотели бы посотрудничать с "Правдой", но быть такой молодежной приемной". Я говорю: "Давайте, будем сотрудничать". Они говорят: "Знаете, а у нас места нет". Тогда я отдал им пол своего кабинета, говорю: "Вот садитесь здесь и работайте". Заводилой этих молодых ребят, этой молодежной приемной, был Вадим Горшенин.

Вот тогда и появились первые ростки новой журналистики, которая начинала пробиваться сквозь асфальт повседневности. Вы знаете, я не думал, что эти ребята прорвутся, что на этом месте из этого ростка вырастет такое гигантское дерево, очень интересное, очень разнообразное, а самое главное — очень правдивое.

Впрочем, иначе не может быть, потому что "Правда.Ру" нес6т главное, что есть в нашей жизни, — она несет правду.

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