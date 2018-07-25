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Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?

События недели

Гражданская война в Йемене вступила в решающую фазу. В то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран при поддержке Вашингтона на всех фронтах атакует позиции постанцев-хуситов, лидер йеменских мятежников Махди аль-Машат обратился с письмом к Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении военного конфликта в Йемене.


Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться

О подробностях письма не сообщается: пока не ясно, каким видится хуситам-шиитам вмешательство России в гражданскую войну в Йемене: в виде отправки российских войск в эту страну или же речь идет о косвенной помощи России в виде поставок оружия повстанцам. В любом случае, как считают эксперты, Кремль, скорее всего, займет выжидательную позицию и не ответит на письменное послание лидера хуситов.

Владимир Путин понимает, что военная помощь России хуситам может обидеть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, который 14 июня сего года вместе с российским президентом с почетной трибуны "Лужников" наблюдал за матчем футболистов России и Саудовской Аравии. Лидеры двух стран тогда обменялись дружескими рукопожатиями и заявили о полном взаимопонимании. Однако эта дружба сейчас под угрозой. И причина тому — гражданская война в Йемене. Стратегические интересы России и Саудовской Аравии в Йемене диаметрально противоположны. Эр-Рияд при поддержке арабских государств пытается разгромить движение хуситов, рассматривая их как агентов влияния Ирана, однако Россия, напротив, испытывает симпатии к мятежникам, так как последние выступают против планов США установить свое полное господство в регионе Персидского залива. И здесь интересы России и Ирана совпадают. Тегеран не скрывает своего намерения привести хуситов к власти в Йемене, рассматривая эту страну как плацдарм для усиления шиитов в подбрюшье Саудовской Аравии. Эр-Рияд утверждает, что Тегеран поставляет хуситам оружие и поощряет запуск мятежниками ракет на территорию Саудовского королевства.

Таким образом, в изможденном многолетней гражданской войной Йемене столкнулись два враждующих лагеря: хуситы-шииты, поддерживаемые Ираном, и саудовцы, союзниками которых являются США и проамерикански настроенные аравийские монархии. В этой ситуации России никак нельзя открыто вступать в эту междоусобицу, так как это может нарушить хрупкий баланс сил в регионе. В случае вмешательства России, с одной стороны, резко обострятся ее отношения с Саудовской Аравией, а с другой стороны, Вашингтон получит дополнительный козырь для обвинения Москвы в союзе с заклятым врагом США — Ираном — еще больше дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе.

В то же время выжидательная позиция Кремля вовсе не означает, что Москва будет спокойно смотреть, как саудовцы и их коалиция уничтожают движение хуситов. Скорее всего, Москва может оказать гуманитарную помощь населению Йемена, в том числе и мятежникам-хуситам. Некоторые горячие головы призывают Москву срочно ввести свои войска в Йемен, как это было в 2015 году в Сирии, когда Башар Асад письменно обратился к Путину с призывом о помощи. Россия тогда направила свои войска в Сирию. И вот почему: дело в том, что Россию пригласило в страну законное правительство Сирии во главе с Асадом.

В Йемене же ситуация кардинально отличается. Хуситы-шииты не находятся у власти в Йемене, а как раз ведут боевые действия с формально легитимным правительством страны. Так что если Россия поможет мятежникам, то она как бы будет подрывать легитимность нынешнего руководства Йемена. А это вовсе не входит в планы Москвы.

В то же время Россия очень заинтересована в том, чтобы к власти в Йемене пришло пророссийское движение, и тогда Россия смогла бы получить "добро" на создание российской военно-морской базы на йеменских берегах. По мнению экспертов, создание военно-морской базы в Йемене очень важно для России, так как откроет ей выход в Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб, который связывает Красное море с Аденским заливом. Как известно, через пролив Баб-эль-Мандеб арабские странцы танкерами перевозят львиную долю нефти на мировой рынок, и если Россия получит контроль над этим проливом, то она сможет непосредственно влиять на мировые цены на нефть.

Комментарий обозревателя "Правды.Ру" Айдына Мехтиева

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Темы Йемен письмо Путину Айдын Мехтиев
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Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?

Гражданская война в Йемене вступила в решающую фазу. В то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран при поддержке Вашингтона на всех фронтах атакует позиции постанцев-хуситов, лидер йеменских мятежников Махди аль-Машат обратился с письмом к Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении военного конфликта в Йемене.

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