Венесуэла может повторить судьбу Сирии

В минувшую среду, 23 января, Венесуэла оказалась на грани гражданской войны: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, объявив о прекращении полномочий действующего президента страны Николаса Мадуро.



Венесуэла может повторить судьбу Сирии

Смену власти в Каракасе сразу признал президент США Дональд Трамп, в то время как Москва расценила события в Венесуле как попытку государственного переворота.

Между тем, Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от Вашингтона в трехдневный срок удалить из страны всех американских дипломатов.

Нынешний кризис фактически стал кульминацией продолжающейся более двух лет войны между парламентом страны и главой государства. В октябре 2016 года Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в "государственном перевороте" и объявила об импичменте. Однако Верховный суд страны отменил решение парламента, в котором большинство принадлежит оппозиции.

В январе нынешнего года Мадуро вступил во второй президентский срок. Россия и ряд других стран поздравили Мадуро с переизбранием, однако США, Евросоюз и большинство стран Южной Америки не признали легитимность президента Венесуэлы.

Таким образом, в Венесуэле установилось двоевластие, и в случае свержения режима Мадуро действующий президент может попасть за решетку. Дело в том, что еще в августе прошлого года так называемый "Верховный суд Венесуэлы в изгнании" приговорил Мадуро к 18 годам заключения, обвинив его в коррупции и превышении полномочий.

Вот почему Мадуро терять нечего и он будет сопротивляться до последнего момента. По мнению аналитиков, многое в создавшейся ситуации будет зависеть от армии. Пока руководство оборонного ведомства клянется в верности Мадуро, но ситуация может измениться в одночасье, если внутри армии все же произойдет раскол.

В этом случае Венесуэла может повторить печальную судьбу Сирии, где после отказа президента страны Башара Асада уйти в отставку началась многолетняя гражданская война, которая продолжается до сих пор.

Если Венесуэла пойдет по этому пути, то в памяти многих людей старшего поколения освежатся события сорокалетней давности, когда гражданская война полыхала в Никарагуа и Сальвадоре.

Многое в дальнейшей судьбе Венесуэлы будет зависеть от действий России и США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва не признает, как он заявил, этот квазипереворот. Может ли Россия вмешаться в ситуацию в Венесуэле?

Решение об обращении за помощью к России, если такая необходимость возникнет, будет принимать президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом заявил посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

События в Венесуэле начались после того, как Россия заявила о возможности разместить военную базу в Венесуэле. Но Бразилия против.

В Вашингтоне затаили дыхание. Белый дом опасается, что Владимир Путин может повторить маневр Никиты Хрущева и разместить у границ США свои ядерные ракеты. Такое опасение не лишено оснований. Напомню, 10 декабря 2018 года Россия направила в Венесуэлу два ракетоносца Ту-160, способные нести на борту ядерное оружие. Они провели у границ США учения и спустя пять дней вернулись в Россию. В ходе полета экипаж преодолел более 12 тысяч километров с дозаправкой в воздухе.

Госсекретарь США Майк Помпео называл отправку российских самолетов "разбазариванием государственных средств". В Кремле в ответ на это указали на недипломатичность высказываний.

Таким образом, Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что Москва не исключает размещения в Венесуэле базы ВВС России на постоянной основе. Кремль рассматривает Каракас как своего главного военного союзника на американском континенте.

При этом традиционные союзники Москвы в лице Кубы и Никарагуа потенциально также могут разместить на своей территории военные базы России, но пока не делают этого, чтобы не вызвать обострения и без того сложных отношений с Вашингтоном.

При этом США подключают к борьбе против России своих союзников на американском континенте. В частности, на минувшей неделе Бразилия выразила обеспокоенность в связи с укреплением союза Москвы с "диктатурой" режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил: "Россия провела маневры в Венесуэле. Мы знаем, каковы намерения диктатуры Мадуро, и Бразилия должна беспокоиться об этом".

В противовес военному союзу России с Венесуэлой Бразилия предлагает свои услуги Вашингтону. В частности, бразильский лидер готов разместить на своей территории американскую военную базу.

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