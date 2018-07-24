Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
События недели
Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ
Автор Редакция рубрики "Мир"

США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"

События недели

Эйфория от саммита в Хельсинки в Москве и Вашингтоне постепенно угасает. В столицах обеих ядерных держав отдают себе отчет в том, что дружеское рукопожатие Дональда Трампа и Владимира Путина вовсе не означает завершения нового витка "холодной войны" между двумя странами. Напротив, сразу после саммита сенат США потребовал ужесточения санкций против России, а Трамп вынужден оправдываться, заявляя, что продолжает оказывать давление на Москву.

В этой связи не случайным выглядит заявление Пентагона о том, что США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — РСМД. Глава Минобороны России Сергей Шойгу считает, что этот договор, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган, уже утратил свою актуальность. И вот почему.

Вашингтон фактически дезавуировал подпись США под этим соглашением, объявив о расширении НАТО на Восток и о размещении систем ПРО в странах Европы. По словам Шойгу, "США прямо нарушают Договор о РСМД, разместив в Европе установки вертикального пуска Mk41, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк". В радиусе поражения данных ракет — почти вся европейская часть России".

Между тем обитатели Капитолийского холма обсуждают законопроект, разрешающий поставки ракет средней и малой дальности странам Европы. Конгрессмены утверждают, что эта инициатива является ответом на нарушения Москвой двустороннего соглашения об этих вооружениях. Авторы законопроекта призывают Дональда Трампа вернуться к концепции бывшего президента США Рональда Рейгана — "мир через силу". Иными словами, вести диалог с Россией с позиции силы.

Напомню, что в 1987 году Горбачев и Рейган подписали соглашение о ракетах на фоне невиданной ранее гонки вооружений, приведшей СССР и США на грань ядерной войны. Так, в 1983 году Вашингтон принял решение разместить в Европе 572 ракеты "Першинг-2", которые могли долететь до командных пунктов и пусковых установок советских ракет за шесть-восемь минут. В ответ Советский Союз развернул на западных границах около 300 ракет средней дальности.

Каждая из этих ракет была оснащена тремя боевыми блоками индивидуального наведения на цели, что позволяло за считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в Западной Европе. В результате политики разрядки, объявленной Кремлем, 8 декабря 1987 года стороны подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, согласно которому, подлежали уничтожению все ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 киломтеров. Это был первый в истории случай упразднения целого класса вооружений.

Эта договоренность также включала отказ Рональда Рейгана от программы "звездных войн", то есть переноса гонки вооружений в космическое пространство. Однако сейчас, похоже, между Россией и США начинается новый этап холодной войны. Именно так можно расценить заявление 45-го президента США о том, что Пентагон будет создавать космические войска. Дональд Трамп заявил, что в новой концепции национальной космической стратегии "космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Депутат Госдумы Андрей Красов подверг критике это заявление главы Белого дома, подчеркнув: "То, что США пытаются вывести свое вооружение на орбиту, еще раз доказывает агрессивность намерений Вашингтона и псевдооборонительной организации НАТО". В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полагает, что "США открывают ящик Пандоры" заявлениями о возможности размещения оружия в космосе.

Что же касается систем американских ПРО в Европе, то в ответ на размещение в Польше системы ПРО США Россия развернула в Калининграде оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", которые вызывают ужас в Вашингтоне. По мнению аналитиков Пентагона, "Искандер-М" оснащен ракетами, которые, неся ядерный заряд, способны уничтожать артиллерию, авиацию и системы ПРО стран НАТО.

Таким образом, саммит в Хельсинки никак не повлиял на гонку вооружений между Москвой и Вашингтоном. Сейчас начинается новый виток этой гонки, и Трамп намерен повторить опыт Рональда Рейгана, который пытался через гонку вооружений истощить бюджет СССР. Однако аналитики в Кремле и на Смоленской площади предупреждают: на этот раз планы США обречены на провал, так как в бюджете России имеются надежные резервы для укрепления обороноспособности страны.

Смотрите видеокомментарий обозревателя "Правды.Ру" Айдына Мехтиева.

Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Трамп пугает Москву "звездными войнами"
Темы США видео Россия оружие вооружение Айдын Мехтиев звездные войны гонка вооружений космические войны
Обсудить
Актуальная аналитика
События недели
США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Личность в культуре
Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря
Читательский топ
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Субпродукты уберегут от многих болезней
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Сейчас читают
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу
Мировая кооперация
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Видео 
Наш офицер на Диком Западе
Житейские истории
Наш офицер на Диком Западе Видео 
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги Видео 
Как крымчане посмотрели на себя со стороны
Власть
Как крымчане посмотрели на себя со стороны Видео 
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!" Видео 
Новости Все >
США и Китай схлестнулись в Черногории
Сенсация: обнаружены чудовищные памятники праотцов цивилизации майя
Амазонка: обнаружен 50-летний мужчина неизвестного науке племени
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
"Нет черным лесорубам": с Украины в ЕС вывезено 660 тыс тонн древесины
Вводится налог на водопроводную воду. Пока в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен

Стражи правопорядка Ашхабада подавили бунт, начавшийся из-за выросших цен на мясо.

Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
США и Канада
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Здоровье
Субпродукты уберегут от многих болезней
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Украина
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной

По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.

Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Наука и техника
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Здоровье
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Оно доступно и дешево для производителей, но его употребление может дорого обойтись россиянам.

"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Кошелек
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Общество
Николай Дроздов призвал лечить живодеров истовым православием
Антон Куликов Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма Антон Куликов Инна Шейхатович Иосиф Гольдман: пророк, живущий у моря Инна Шейхатович Любовь Степушова Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство? Любовь Степушова
Комментарии
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Новейшая "Праща Давида" не помогла против старых советских ракет
Новейшая "Праща Давида" не помогла против старых советских ракет
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
Друг России Нетаньяху эвакуирует "Белые каски" из Сирии
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
eBay защитит авторские права
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
ООН призвала Израиль освободить 440 детей из тюрем
Трамп приказал перекрасить "борт №1" в цвета флага России
Новый приказ минобороны ставит в тупик
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Как торговая война Трампа отражается на экономике США
Киев обвинил боксера Усика в предательстве Незалежной
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью

Зачем Трамп так "подставился" на встрече в Хельсинки? За что его на самом деле ругают на родине? Почему на него ополчились все политические силы его страны? Как будут развиваться отношения России и США в дальнейшем? На эти и другие вопросы в видеостудии "Правды.Ру" ответил телеведущий и писатель Роман Бабаян.

Путин нравится Трампу искренностью
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Северная Америка
Почти Gulag: почему страшно экс-послу Макфолу
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался