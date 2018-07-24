США vs РФ: Трамп пугает Москву "звездными войнами"

Эйфория от саммита в Хельсинки в Москве и Вашингтоне постепенно угасает. В столицах обеих ядерных держав отдают себе отчет в том, что дружеское рукопожатие Дональда Трампа и Владимира Путина вовсе не означает завершения нового витка "холодной войны" между двумя странами. Напротив, сразу после саммита сенат США потребовал ужесточения санкций против России, а Трамп вынужден оправдываться, заявляя, что продолжает оказывать давление на Москву.

В этой связи не случайным выглядит заявление Пентагона о том, что США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — РСМД. Глава Минобороны России Сергей Шойгу считает, что этот договор, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган, уже утратил свою актуальность. И вот почему.

Вашингтон фактически дезавуировал подпись США под этим соглашением, объявив о расширении НАТО на Восток и о размещении систем ПРО в странах Европы. По словам Шойгу, "США прямо нарушают Договор о РСМД, разместив в Европе установки вертикального пуска Mk41, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк". В радиусе поражения данных ракет — почти вся европейская часть России".

Между тем обитатели Капитолийского холма обсуждают законопроект, разрешающий поставки ракет средней и малой дальности странам Европы. Конгрессмены утверждают, что эта инициатива является ответом на нарушения Москвой двустороннего соглашения об этих вооружениях. Авторы законопроекта призывают Дональда Трампа вернуться к концепции бывшего президента США Рональда Рейгана — "мир через силу". Иными словами, вести диалог с Россией с позиции силы.

Напомню, что в 1987 году Горбачев и Рейган подписали соглашение о ракетах на фоне невиданной ранее гонки вооружений, приведшей СССР и США на грань ядерной войны. Так, в 1983 году Вашингтон принял решение разместить в Европе 572 ракеты "Першинг-2", которые могли долететь до командных пунктов и пусковых установок советских ракет за шесть-восемь минут. В ответ Советский Союз развернул на западных границах около 300 ракет средней дальности.

Каждая из этих ракет была оснащена тремя боевыми блоками индивидуального наведения на цели, что позволяло за считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в Западной Европе. В результате политики разрядки, объявленной Кремлем, 8 декабря 1987 года стороны подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, согласно которому, подлежали уничтожению все ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 киломтеров. Это был первый в истории случай упразднения целого класса вооружений.

Эта договоренность также включала отказ Рональда Рейгана от программы "звездных войн", то есть переноса гонки вооружений в космическое пространство. Однако сейчас, похоже, между Россией и США начинается новый этап холодной войны. Именно так можно расценить заявление 45-го президента США о том, что Пентагон будет создавать космические войска. Дональд Трамп заявил, что в новой концепции национальной космической стратегии "космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Депутат Госдумы Андрей Красов подверг критике это заявление главы Белого дома, подчеркнув: "То, что США пытаются вывести свое вооружение на орбиту, еще раз доказывает агрессивность намерений Вашингтона и псевдооборонительной организации НАТО". В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полагает, что "США открывают ящик Пандоры" заявлениями о возможности размещения оружия в космосе.

Что же касается систем американских ПРО в Европе, то в ответ на размещение в Польше системы ПРО США Россия развернула в Калининграде оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", которые вызывают ужас в Вашингтоне. По мнению аналитиков Пентагона, "Искандер-М" оснащен ракетами, которые, неся ядерный заряд, способны уничтожать артиллерию, авиацию и системы ПРО стран НАТО.

Таким образом, саммит в Хельсинки никак не повлиял на гонку вооружений между Москвой и Вашингтоном. Сейчас начинается новый виток этой гонки, и Трамп намерен повторить опыт Рональда Рейгана, который пытался через гонку вооружений истощить бюджет СССР. Однако аналитики в Кремле и на Смоленской площади предупреждают: на этот раз планы США обречены на провал, так как в бюджете России имеются надежные резервы для укрепления обороноспособности страны.

Смотрите видеокомментарий обозревателя "Правды.Ру" Айдына Мехтиева.