Лидеры России, Турции и Ирана — стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане — собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.
Помимо широкого освещения, которое саммит получил в российской, турецкой и иранской прессе, трехсторонняя встреча привлекла внимание и всего мира. На заключительном заседании переговоров в Астане, которое будет играть определяющую роль в будущем Сирии, лидеры трех стран уделили особое внимание обеспечению территориального суверенитета и целостности страны, а также достижению политического урегулирования кризиса путем нейтрализации террористических элементов в регионе. Лидеры также подчеркнули тот факт, что Россия, Турция и Иран остаются привержены совместной работе по этому вопросу и будут поддерживать сотрудничество в данном направлении, не отказываясь от него и в будущем.
Действительно, наиболее конкретные шаги, направленные на то, чтобы положить конец многолетнему кровопролитию в Сирии, могли быть сделаны только при участии в процессе России, Турции и Ирана — трех самых влиятельных игроков в регионе. Эти шаги позволили прекратить огонь, создать зоны деэскалации и фактически нейтрализовать террористические элементы практически одновременно. В то же время многолетние проволочки, нежелание и нерешительность, которые были характерны для переговоров по Сирии в Женеве, привели к провалу данного формата.
Все вышесказанное указывает на то, что мирное решение кризиса может быть достигнуто по инициативе региональных держав под предводительством Турции, России и Ирана, без участия тех сил, которые проводили несправедливую политику оккупации, защищали исключительно свои собственные интересы и не приносили ничего, кроме разрухи, массовых убийств и раздора во имя проектов экономической и политической эксплуатации в регионе за последние 30 лет.
Визит президента Путина в Анкару, который российский государственный телеканал "Россия 1", назвал "историческим визитом, открывающим новую историю в отношениях двух стран", также нес в себе послание определенным влиятельным группировкам, в частности, силовому блоку Великобритании, которые всегда стремились вызвать вражду между двумя странами при любой возможности.
Следует помнить, что попытки России и Турции наладить более тесные отношения в прошлом приводили к серьезным последствиям. Например, бывший премьер-министр Аднан Мендерес был свергнут 27 мая 1960 года, незадолго до своего запланированного визита в Россию. Аналогичным образом, еще один премьер-министр Турции, Сулейман Демирель, лишился своей должности после того, как он запретил полеты дислоцированных в Турции разведывательных самолетов U-2 у территории России и заключил контракты с российскими компаниями по строительству алюминиевого завода "Сейдишехир", металлургического завода "Искендерун" и НПЗ "Алиага".
Благодаря действиям г-на Эрдогана и г-на Путина, а также благодаря их крепкой дружбе вышеупомянутые влиятельные круги не смогли свергнуть лидеров двух стран. Нынешняя быстро развивающаяся дружба между Россией и Турцией говорит о том, что коварная политика провокации и антагонизма, проводимая почти 200 лет под руководством невидимой руки влиятельных группировок Великобритании, сошла на нет.
Усилия черной пропаганды, которые в последнее время предпринимались теми же группировками как против России и Путина, так и против Турции и Эрдогана, являются еще одним свидетельством этой отживающей свой век грязной политики. Отныне международная общественность может оставить свои попытки предотвратить развитие естественных и законных добрососедских отношений, дружбы и альянса между Турцией, Россией и Ираном. Наоборот, Западу придется научиться жить с этой реальностью, ведь, к примеру, близкие отношения США и Канады, а также их альянс с Великобританией не вызывают ни у кого никакого возмущения.
Турция является членом НАТО, но этот факт не является препятствием для поддержания хороших отношений с Россией и Ираном, с которыми Турция имеет географические и стратегические связи. На самом деле, Турция никогда не принимала участия ни в одной из кампаний по оказанию давления на Россию, проводимых Великобританией и поддерживаемых странами НАТО. Турция не вводила санкции против России и не выслала российских дипломатов, как это сделали другие союзники по НАТО.
Кроме того, проект атомной электростанции Аккую, церемонию открытия которой Эрдоган и Путин смогли наблюдать при помощи телемоста, был осуществлен Россией. Аналогичным образом сделка по приобретению систем противоракетной обороны С-400, которую Турция, будучи членом НАТО, заключила с Россией, вызвала немало удивления среди участников Североатлантического альянса.
С другой стороны, во время попытки государственного переворота в Турции 15 июля многие страны НАТО молчаливо ждали и смотрели на то, чем все закончится, а некоторые из них выступили с заявлениями о явной или скрытой поддержке заговорщиков. Тем не менее, президент России Путин выступил в поддержку г-на Эрдогана. Россия вновь заявила о своей поддержке Турции в операциях, проводимых против террористической организации YPG/PKK, группировки которой были развернуты на южной границе при поддержке США и Великобритании. Путин предоставил Турции неоценимую помощь в проведении операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", чтобы очистить регион от террористов, отдав приказ открыть воздушное пространство Сирии для турецких военных самолетов.
Конечно, все эти события не означают, что Турция отвернулась от Запада и НАТО. Они просто указывают на то, что Турция — это страна с сильным характером, которая осознает свои региональные права и обязанности, которая серьезно намерена играть активную роль в решении вопросов сотрудничества и солидарности со своими соседями и развивать рационалистическую и мирную политику, защищающую интересы региона. В этом смысле турецко-российская дружба и сотрудничество также служат отличным примером здоровых и добрососедских международных отношений.
Рациональная и разумная политика, проводимая двумя странами, уважающими интересы друг друга, также является фактором, способствующим улучшению отношений и развитию дружбы. С этой точки зрения, турецко-российские отношения представляют собой замечательную модель, которая доказывает, что соседние страны, связанные с различными международными союзами, могут проводить совместную политику и развивать весьма успешные отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и взаимопонимании.
Следует также иметь в виду, что искренний личный диалог и дружба между президентами Путиным и Эрдоганом сыграли определяющую роль в том, чтобы вывести развивающиеся турецко-российские отношения на новый, долгожданный уровень. Эта неподдельная дружба между двумя лидерами также стала важным символом дружеских отношений между Россией и Турцией.
Само собой разумеется, такое положение вещей полностью противоречит целям империалистического механизма тайной власти и создает угрозу для глобальной системы эксплуатации, которая была установлена в течение многих веков. Также исторически доказано, что данный механизм способен использовать всевозможные абсурдные и бесчеловечные методы, как моральные, так и материальные, против элементов, которые он воспринимает как угрозу для своей системы.
В свете всего этого крайне важно, чтобы уважаемые лидеры России и Турции принимали все возможные меры предосторожности для своей безопасности и благополучия, а также чтобы Россия и Турция максимально защищали и поддерживали своих президентов.
Читайте также:
Что Россия и Турция могут сделать вместе
Эрдоган обогнал Путина на пути к Красному морю
О чем договорились Россия и Турция?
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?