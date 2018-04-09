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Автор Айдын Мехтиев

Израиль атаковал Сирию: каким будет ответ Москвы и Тегерана

События недели

Ракетный удар Израиля по базе сирийских ВВС в провинции Хомс стал неприятным сюрпризом для Москвы. Хотя российские информационные агентства сообщают о том, что Минобороны России осудило израильскую атаку, в заявлении официального представителя оборонного ведомства звучит не столько осуждение, сколько констатация факта. Да, именно израильские F-15, не входя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана выпустили по сирийской авиабазе 8 ракет, пять из которых были сбиты силами ПВО Сирии. МИД России, как и Минобороны, пока не спешит с заявлением, в котором прозвучало бы осуждение действий Тель-Авива.


Израиль атаковал Сирию: каким будет ответ Москвы и Тегерана

Сдержанная реакция Кремля и Смоленской площади на действия Израиля говорит о том, что Москва стремится избежать обострения отношений с Тель-Авивом. Возможно, такая сдержанность объясняется тем, что Израиль отверг попытки Лондона убедить его в необходимости присоединиться к осуждению России, и Тель-Авив отказался высылать российских дипломатов.

Хотя Израиль остался за рамками процесса межсирийского урегулирования, куда вошли Россия, Турция и Иран, тем не менее израильский премьер Биньямин Нетаньяху не раз предупреждал, что еврейское государство не позволит Ирану и движению Хезболлах создать в Сирии плацдарм для будущих возможных нападений на Голанские высоты и другие территории, контролируемые израильской армией.

Почему атака была совершена на эту базу и почему именно сейчас?  По данным телеканала «Аль-Арабия», в результате ракетного удара Израиля на базе погибли 14 человек. Примечательно, что, среди погибших - военные советники Ирана и представители Хезболла. Скорее всего, именно присутствие Ирана на сирийской авиабазе и стало для Израиля сигналом для ракетной атаки.

Иран пока не заявлял о том, что готовит акцию возмездия в ответ на провокацию Израиля. Тем не менее, не приходится сомневаться, что Тегеран воспринял эту атаку Израиля как заявку на войну между двумя странами, которая пока будет вестись опосредованно - на территории Сирии. Вашингтон отмежевался от атаки Израиля на сирийскую авиабазу, но это не означает, что Пентагон не одобряет эту силовую операцию Тель-Авива. Напротив, в свете нынешней шумихи западных стран вокруг пресловутой химической атаки сирийской армии против мирного населения вполне вероятно, что Дональд Трамп может последовать примеру премьера Нетаньяху и нанести массированный точечный удар по стратегически важным целям на сирийской территории.

Однако Вашингтон должен понимать, что в случае атаки США на Сирию реакция Москвы будет подчеркнуто жесткой, и возникнет реальной опасность широкомасштабной войны между Россией и США на территории Сирии.

Комментарий международного обозревателя Айдына Мехтиева

 

Темы Сирия Израиль ракетный удар
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