Леонид Крутаков: Мы на 60 лет вперед проели свои прибыли

В этом выпуске авторской программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" разговор пойдет о так нашумевшей пенсионной реформе и "жизни в кредитной модели", о Чемпионате мира по футболу и русских девушках.



Леонид Крутаков: Мы на 60 лет вперед проели свои прибыли

Почему деятели культуры взывают к милосердию и просят даже Папу Римского вступиться за жизнь украинского режиссера Олега Сенцова, а тем временем русский журналист Кирилл Вышинский непонятно в каких условиях находится в тюрьме СБУ - об этом и многом другом рассуждают главный редактор Pravda.ru Инна Новикова и ее гость политолог Леонид Крутаков.