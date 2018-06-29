В этом выпуске авторской программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" разговор пойдет о так нашумевшей пенсионной реформе и "жизни в кредитной модели", о Чемпионате мира по футболу и русских девушках.
Почему деятели культуры взывают к милосердию и просят даже Папу Римского вступиться за жизнь украинского режиссера Олега Сенцова, а тем временем русский журналист Кирилл Вышинский непонятно в каких условиях находится в тюрьме СБУ - об этом и многом другом рассуждают главный редактор Pravda.ru Инна Новикова и ее гость политолог Леонид Крутаков.
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Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Почему G7 стала историческим атавизмом, почему нам это выгодно и какие сейчас форматы рулят мировой политикой? Зачем США наводнили Европу мигрантами, какие будут последствия и как американцы будут разводить европейских лохов дальше? Об этом "Правде.Ру" рассказал политолог, публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.