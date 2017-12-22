Владимир Рогов: В 2023 году Израиля не станет

Кто выгнал российских офицеров из центра по контролю и координации? Кто финансирует будущих кандидатов в президенты Украины Зеленского и Вакарчука?



Владимир Рогов: В 2023 году Израиля не станет

Почему Россия тормозит выдачу гражданства пророссийски настроенным украинцам? Вспомнит ли Польша уроки бандеровцев? О событиях недели в студии Правды.Ру говорит Владимир Рогов, лидер Славянской гвардии, председатель комитета государственного строительства Новороссии.

В эфире программа "Необычная неделя" с Инной Новиковой