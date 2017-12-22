Кто выгнал российских офицеров из центра по контролю и координации? Кто финансирует будущих кандидатов в президенты Украины Зеленского и Вакарчука?
Почему Россия тормозит выдачу гражданства пророссийски настроенным украинцам? Вспомнит ли Польша уроки бандеровцев? О событиях недели в студии Правды.Ру говорит Владимир Рогов, лидер Славянской гвардии, председатель комитета государственного строительства Новороссии.
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Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…