Дефицит психологов или избыток агрессии - ЧП в школах Перми и Бурятии. Кого шокировали ульяновские курсанты? Куда Украина решила "реинтегрировать" Донбасс? Как Трампу аукнулись болезни Хиллари Клинтон.
Скандал с кинопремьерами - стоит ли защищать российские шедевры от голливудских? Кому помогла программа борьбы с курением? Стоит ли борьбу с курением переквалифицировать на борьбу с алкоголем?
На эти и другие темы в студии Правды.ру говорит замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.
В эфире программа "Необычная неделя" с Инной Новиковой
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Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
Президент Казахстана, посетив американского коллегу, вел себя очень уж подобострастно. Политолог Жумакадыр Акенеев увидел в их встрече повод для опасений Москвы
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.