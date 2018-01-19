"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Никитой Данюком

Дефицит психологов или избыток агрессии - ЧП в школах Перми и Бурятии. Кого шокировали ульяновские курсанты? Куда Украина решила "реинтегрировать" Донбасс? Как Трампу аукнулись болезни Хиллари Клинтон.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Никитой Данюком

Скандал с кинопремьерами - стоит ли защищать российские шедевры от голливудских? Кому помогла программа борьбы с курением? Стоит ли борьбу с курением переквалифицировать на борьбу с алкоголем?

На эти и другие темы в студии Правды.ру говорит замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.

В эфире программа "Необычная неделя" с Инной Новиковой