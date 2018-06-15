В новом выпуске авторской программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" политолог Алексей Мухин поделился своим мнением о том, что Россия - не футбольная страна, а страна хоккея и почему детский отдых и спорт коммерциализирован. Почему мы привыкли к тому, что 12 июня больше воспринимается не как праздник, а как долгожданный выходной день и о том, почему необходимо повышение пенсионного возраста.
Политолог считает, что Мундиаль-2018 поставит западных политиков на место и что Китай вышел на тропу войны. О саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров вы услышите в эфире Pravda.ru
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
11 июня в районе волгоградского грузового порта произошло столкновение баржи с катамараном.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.