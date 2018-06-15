Алексей Мухин: Я обожаю Трампа

В новом выпуске авторской программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" политолог Алексей Мухин поделился своим мнением о том, что Россия - не футбольная страна, а страна хоккея и почему детский отдых и спорт коммерциализирован. Почему мы привыкли к тому, что 12 июня больше воспринимается не как праздник, а как долгожданный выходной день и о том, почему необходимо повышение пенсионного возраста.



Алексей Мухин: Я обожаю Трампа

Политолог считает, что Мундиаль-2018 поставит западных политиков на место и что Китай вышел на тропу войны. О саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров вы услышите в эфире Pravda.ru