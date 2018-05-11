Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Правда ТВ » Необычная неделя
Точка зрения Необычная неделя Диалоги Клуб Главного Редактора Армия Вся правда о недвижимости Теория Потребления ЯМЭФ-2018
Автор Инна Новикова

"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном

Правда ТВ » Необычная неделя

Об основных событиях недели говорят  главный редактор Правды.Ру Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель Армен Гаспарян. Как прошла инаугурация президента и чего ждать после назначения премьер-министра?  Что построил новый вице-премьер по строительству Мутко? 9 мая - в Москве, мире и Киеве. Телеканал на Украине сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии. Повторит ли Армения судьбу Украины и что ей делать со своим новым премьером Пашиняном.


"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы 9 мая Армения Виталий Мутко Необычная неделя
Обсудить
Актуальная аналитика
Необычная неделя
"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном
Точка зрения
Наследники Маркса готовы взять власть в России
Криптобиржи
Биткоин “закипает на медленном огне”
Читательский топ
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Какие ошибки в трудовой книжке лишат будущей пенсии
Сейчас читают
Турция выходит из НАТО в Красное море
Ближний Восток
Турция выходит из НАТО в Красное море Видео 
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы
Экспертное мнение
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы Видео 
К ожирению мир толкнули военные США
Практика
К ожирению мир толкнули военные США Видео 
Новости Все >
"Эти люди полетят со мной?": дочь олигарха ужаснулась эконом-классу в самолете
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Кремль ответил Чечне о бессрочном правлении Путина
СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты
Китай лишился "Евровидения" из-за нелюбви к ЛГБТ
Ученые обнаружили возле Солнца огромный объект
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Политика
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Правительство
Госдума утвердила главу нового правительства России

8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.

Госдума утвердила главу нового правительства России
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Ближний Восток
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Экономика
Пекин сделал вид, что Трампа не существует. Остальные задумались
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 11.05 эксцентричны Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Лондон попросит прощения у Москвы Любовь Степушова Инна Новикова Ответ либералам: Мы - дети Победы Инна Новикова
Комментарии
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Выяснена настоящая причина выбора Юлии Самойловой на "Евровидение-2017"
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Как агенты ЦРУ обезглавили ребенка в Сирии и что сказал на это Трамп
Россия не прошла в финал: как Самойлова провалилась на "Евровидении"
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Власти Украины пугают ГУЛАГом и вербовкой на ЧМ-2018
Минфин предложил забрать миллиарды у пенсионеров и инвалидов
СМИ: Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С1"
Отсель грозить: как сделать Америке больно, но не пораниться самим
Боевой пенсионер убил парня за свою георгиевскую ленточку
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Парад невыполненных обещаний: РФ-США
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Россия отказалась от поставок С-300 Сирии
Россия решилась: грядет национализация западных активов?
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты

Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности...

"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Мир
ЕС о США: "Если у виска пистолет, трудно говорить"
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Азия
Короткая война. "Контрольный выстрел" Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался