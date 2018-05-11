"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном

Об основных событиях недели говорят главный редактор Правды.Ру Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель Армен Гаспарян. Как прошла инаугурация президента и чего ждать после назначения премьер-министра? Что построил новый вице-премьер по строительству Мутко? 9 мая - в Москве, мире и Киеве. Телеканал на Украине сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии. Повторит ли Армения судьбу Украины и что ей делать со своим новым премьером Пашиняном.



"Необычная неделя с Инной Новиковой" и Арменом Гаспаряном