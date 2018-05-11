Об основных событиях недели говорят главный редактор Правды.Ру Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель Армен Гаспарян. Как прошла инаугурация президента и чего ждать после назначения премьер-министра? Что построил новый вице-премьер по строительству Мутко? 9 мая - в Москве, мире и Киеве. Телеканал на Украине сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции Германии. Повторит ли Армения судьбу Украины и что ей делать со своим новым премьером Пашиняном.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Судебная машина в США над физическими лицами и компаниями, в том числе российскими, якобы пытавшимися повлиять на выборы в США, набирает обороты. Подробности...