О недостатках "Прямой линии» с президентом России и неожиданном требовании Трампа вернуть Путина в G-8; об украинских фанатах и провокациях; о том, что прямых доказательств вины России в деле о рухнувшем в 2014 году в Восточной Украине малайзийском Boeing нет и почему вдруг Болгария решила повернуться в сторону России - об этом и многом другом вы услышите в новом выпуске авторской программы "Необычная неделя с Инной Новиковой".
Гость студии Pravda.ru: политический консультант Анатолий Вассерман
Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении ЛНР и ДНР.
Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8.
Каждый гражданин Канады ежегодно "жертвует" около $77 высокодоходным нефтегазовым компаниям через государственные субсидии. А как дела обстоят в России?