Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно

О недостатках "Прямой линии» с президентом России и неожиданном требовании Трампа вернуть Путина в G-8; об украинских фанатах и провокациях; о том, что прямых доказательств вины России в деле о рухнувшем в 2014 году в Восточной Украине малайзийском Boeing нет и почему вдруг Болгария решила повернуться в сторону России - об этом и многом другом вы услышите в новом выпуске авторской программы "Необычная неделя с Инной Новиковой".



Анатолий Вассерман:Трамп делает все правильно

Гость студии Pravda.ru: политический консультант Анатолий Вассерман