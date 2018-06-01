Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ, и еще тайны недели

Почему главный посыл Санкт-Петербургского экономического форума остался незамеченным? Для кого выступала Юлия Скрипаль? Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ? Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС.



Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ, и еще тайны недели

Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ - недостаток суверенитета? На эти и другие темы недели говорят главный редактор Правды.Ру Инна Новикова и депутат Государственной думы Евгения Федоров

В эфире программа "Необычная неделя с Инной Новиковой"