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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Михаил Сенаторов: "Не поддавайтесь на провокации Центрального Банка"

Правда ТВ » КриптоПравда

О том как создавалась безопасность Центрального Банка РФ, об уязвимостях блокчейна, об электронной жизни банковского сектора -об этом и многом другом смотрите в эфире программы "КриптоПравда".


Михаил Сенаторов: "Не поддавайтесь на провокации Центрального Банка"

Сегодня в гостях у Тимура Аитова председатель Совета директоров Vento Technologies Михаил Сенаторов.

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