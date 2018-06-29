Михаил Сенаторов: "Не поддавайтесь на провокации Центрального Банка"

О том как создавалась безопасность Центрального Банка РФ, об уязвимостях блокчейна, об электронной жизни банковского сектора -об этом и многом другом смотрите в эфире программы "КриптоПравда".



Михаил Сенаторов: "Не поддавайтесь на провокации Центрального Банка"

Сегодня в гостях у Тимура Аитова председатель Совета директоров Vento Technologies Михаил Сенаторов.