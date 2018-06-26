Обычно что-то создаешь, а потом смотришь, к чему это все привело и ужасаешься

В студии программы КриптоПравда ведущий Тимур Аитов вместе с председателем наблюдательного совета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), основателем и владельцем новостного агрегатора на основе данных из социальных сетей - MediaMetrics - Германом Клименко обсуждают путь Российской Федерации в сфере блокчейна, говорят об интеграторах, цифровизации, легализации розничного экспорта, цифровых банках и о кадровой реальности в сфере IT.
Смотрите в эфире Pravda.ru программу КриптоПравда.
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