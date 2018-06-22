"Про блокчейн пишут люди, которые не понимают его смысла" - Игорь Голдовский

В студии с Тимуром Аитовым один из создателей национальной платежной системы "Мир", главный архитектор Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) Игорь Михайлович Голдовский.
Разговор о криптовалютном будущем, проблемах блокчейна, смарт-контрактах, биометрии и системах верификации смотрите в эфире программы "КриптоПравда".
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Инициатором диалога, по информации пресс-службы Кремля, стал Киев.
Социологи "Левада-центра" провели опрос и пришли к выводу, что 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года.
Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.
Эксперты США пришли к выводу, что Россия противодействует расширению НАТО "с помощью подрывных операций" и для ответа нужно "прощупать" границы нашей страны.