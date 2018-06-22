"Про блокчейн пишут люди, которые не понимают его смысла" - Игорь Голдовский

В студии с Тимуром Аитовым один из создателей национальной платежной системы "Мир", главный архитектор Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) Игорь Михайлович Голдовский.



"Про блокчейн пишут люди, которые не понимают его смысла" - Игорь Голдовский

Разговор о криптовалютном будущем, проблемах блокчейна, смарт-контрактах, биометрии и системах верификации смотрите в эфире программы "КриптоПравда".