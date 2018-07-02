Юрий Припачкин: Ваше цифровое “Я”, или как соцсети беспощадно грабят абонентов

На этот раз разговор пойдет о том, как изменилась идеология экономики. Ведущий программы Тимур Аитов и его гость Юрий Припачкин, президент ассоциации РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и блокчейна), поднимут вопрос о том, что такое цифровая экономика и как это связано с внедрением цифровых технологий.



Юрий Припачкин: Ваше цифровое “Я”, или как соцсети беспощадно грабят абонентов

Как считает наш гость, есть много проблем, которые надо решать и есть "явное непонимание как законодательного характера, так и со многими чиновниками, которые думают, что цифровая история — это использование цифровой технологии в аналоговой экономике. Это не так!".

Об ошибочных мнениях и о том, как делают бизнес на наших цифровых "Я", в этом выпуске программы "КриптоПравда".