"Из нас хотели сделать вторую Сирию", — сказал в эксклюзивном интервью специально для зрителей Pravda.ru советник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи.
О специально подготовленной экономической операции против Турции, о военном перевороте в 2016 году, а также о том, как Европа и США не поддержали Турцию. О самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и что может ускорить окончание войны в Сирии — подробно специально для зрителей Pravda.ru в эксклюзивном интервью советника президента Турции по внешней политике Исмаила Сафи.
Ведущий: Саид Гафуров, востоковед, международный обозреватель Pravda.ru
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