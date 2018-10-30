Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию

"Из нас хотели сделать вторую Сирию", — сказал в эксклюзивном интервью специально для зрителей Pravda.ru советник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи.



Советник Эрдогана о "сириизации" Турции

О специально подготовленной экономической операции против Турции, о военном перевороте в 2016 году, а также о том, как Европа и США не поддержали Турцию. О самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и что может ускорить окончание войны в Сирии — подробно специально для зрителей Pravda.ru в эксклюзивном интервью советника президента Турции по внешней политике Исмаила Сафи.

Ведущий: Саид Гафуров, востоковед, международный обозреватель Pravda.ru