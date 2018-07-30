Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации

Известный публицист Владимир Губарев комментирует громкие события в структурах Роскосмоса — арест и обыски по делу о госизмене в ЦНИИмаш, отставку главы аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона и уголовные дела о мошенничестве в НПО Лавочкина.



Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации

Российские спецслужбы проверяют информацию о том, причастны ли должностные лица ЦНИИмаш, с которыми Пайсон имел тесный контакт к "намеренной передаче сведений о российских гиперзвуковых проектах".

В эфире программа "Точка зрения"

Ведущий: Саид Гафуров, международный обозреватель