Известный публицист Владимир Губарев комментирует громкие события в структурах Роскосмоса — арест и обыски по делу о госизмене в ЦНИИмаш, отставку главы аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона и уголовные дела о мошенничестве в НПО Лавочкина.
Российские спецслужбы проверяют информацию о том, причастны ли должностные лица ЦНИИмаш, с которыми Пайсон имел тесный контакт к "намеренной передаче сведений о российских гиперзвуковых проектах".
В эфире программа "Точка зрения"
Ведущий: Саид Гафуров, международный обозреватель
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