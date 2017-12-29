Павел Глоба: Каким будет 2018-й и почему очень опасен 2020-й?

Самые актуальные прогнозы на 2018-й год. Прогнозы, которые уже сбылись (анализ прошлых интервью и извинения ведущего). Подсказки на удачу и от опасностей. Что ждет Россию и что случится с Украиной? Досидит ли Трамп до выборов? И почему надо готовиться к 2020 году?



Павел Глоба: Каким будет 2018-й и почему очень опасен 2020-й?

На вопросы Инны Новиковой в студии Правды.Ру отвечает историк, писатель, известный астролог, а также ректор Международного астрологического института Павел Глоба.