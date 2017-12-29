Самые актуальные прогнозы на 2018-й год. Прогнозы, которые уже сбылись (анализ прошлых интервью и извинения ведущего). Подсказки на удачу и от опасностей. Что ждет Россию и что случится с Украиной? Досидит ли Трамп до выборов? И почему надо готовиться к 2020 году?
На вопросы Инны Новиковой в студии Правды.Ру отвечает историк, писатель, известный астролог, а также ректор Международного астрологического института Павел Глоба.
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Украинцы массово едут на Запад, пользуясь введением безвизового режима между Евросоюзом и Киевом.
Украинцы массово едут на Запад, пользуясь введением безвизового режима между Евросоюзом и Киевом.
Автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев считает, что американцы прекрасно понимают, как отличаются от "этих сумасшедших русских".
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.