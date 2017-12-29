Кому выгодно делать из «Матильды» революцию монархистов

Россия не отмечала столетие Октябрьской революции на государственном уровне, не велось объективных дискуссий, стало модным искажать факты в произведениях искусства. Как на самом деле делаются все революции в мире?



Кому выгодно делать из «Матильды» революцию монархистов

Почему сегодня подняли голову монархисты и либералы, а достижения большевиков замалчиваются? Почему в России ставятся памятники белочехам и Маннергейму? А памятник Дзержинскому не возвращают на Лубянку? Был ли прав директор ФСБ Бортников в своем интервью? Как обеспечить историческую справедливость и обеспечить России стабильность?

Об этом в программе «Точка зрения»: Олег Айрапетов, историк и Александр Колпакиди, историк спецслужб.

Ведет программу "Точка зрения": Любовь Степушова, международный обозреватель