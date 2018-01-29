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Автор Любовь Степушова

Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Видеоканал » Точка зрения

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).


Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Именно поэтому американцев так взбесило воссоединение Крыма с РФ: "семья" нарушила договор, у "партнеров" отобрали активы! За это наложены санкции, за это отозваны инвестиции, а сам договор де-факто утратил силу.После президентских выборов главе государства придется менять систему взаимоотношений с Западом, на котором стремительно рушится Бреттон-Вудская долларовая система, и искать новые пути развития в посткризисном мире.

Как это будет и получится ли? Эти и другие вопросы в программе "Точка зрения" международный обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова задает президенту Фонда экономических исследований Михаилу Хазину 

 

 

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Темы Ельцин владимир путин экономика России президентские выборы
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Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

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